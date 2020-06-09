George Floyd altın kaplama tabutla gömülecek |Son dakika

Son dakika haberi; ABD'de polisin orantısız şiddet uyguladığı siyahi George Floyd altın kaplamalı tabut ile gömülecek. Öte yandan ABD genelinde on binlerce kişi polisin ırkçı tutumunu protesto etmek için 14 gündür meydanlardaki eylemlerini sürdürüyor. ABD'de başlayan eylemler İngiltere, Almanya, İtalya, Fransa ve Bulgaristan gibi birçok ülkeye sıçradı.