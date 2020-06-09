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Haberler Galeri George Floyd altın kaplama tabutla gömülecek |Son dakika

George Floyd altın kaplama tabutla gömülecek |Son dakika

Son dakika haberi; ABD'de polisin orantısız şiddet uyguladığı siyahi George Floyd altın kaplamalı tabut ile gömülecek. Öte yandan ABD genelinde on binlerce kişi polisin ırkçı tutumunu protesto etmek için 14 gündür meydanlardaki eylemlerini sürdürüyor. ABD'de başlayan eylemler İngiltere, Almanya, İtalya, Fransa ve Bulgaristan gibi birçok ülkeye sıçradı.

Giriş Tarihi: 09.06.2020 13:49 Güncelleme Tarihi: 09.06.2020 13:53
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George Floyd altın kaplama tabutla gömülecek |Son dakika GALERİ DEVAM EDİYOR

ABD'de polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden siyahi George Floyd için doğum yeri olan North Carolina'daki iki cenaze töreninin ardından, üçüncü tören Texas'ta düzenlendi.

Floyd'un cenazesi 6 saat boyunca ziyarete açıldı. George Floyd'un tabutunun altın kaplama olması dikkat çekti. George Floyd'un bugün sadece ailesinin katılacağı özel bir törenle toprağa verilmesi bekleniyor. Cenaze töreninin televizyonlarda canlı yayınlanması bekleniyor.

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George Floyd altın kaplama tabutla gömülecek |Son dakika

Floyd'un cenazesi 6 saat boyunca ziyarete açıldı. George Floyd'un tabutunun altın kaplama olması dikkat çekti.

George Floyd'un bugün sadece ailesinin katılacağı özel bir törenle toprağa verilmesi bekleniyor.

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George Floyd altın kaplama tabutla gömülecek |Son dakika

North Carolina'dan dün sabah Houston'a getirilen Floyd'un cenazesi, Fountain of Praise Kilisesi'nde 6 saat boyunca ziyarete açıldı. George Floyd'un altın tabuta konulan naaşını 6 bin kişi ziyaret etti.

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George Floyd altın kaplama tabutla gömülecek |Son dakika

Siyahi Floyd'u anmak isteyen akrabaları ve binlerce kişi, cenazenin bulunduğu kilisenin önünde uzun kuyruklar oluştururken, sosyal mesafe kuralı gereği, 15'er kişilik gruplar halinde içeri alındılar ve ziyaret 10 dakika ile sınırlandırıldı.

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George Floyd altın kaplama tabutla gömülecek |Son dakika

Amerika'da polis şiddetine karşı tepkilerin sembolü haline gelen Floyd için düzenlenen cenaze törenlerinin ilki, perşembe günü, öldürüldüğü Minneapolis kentinde, ikincisi cumartesi günü doğum yeri olan North Carolina eyaletinde düzenlenmişti.