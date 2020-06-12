Son dakika: İsrail Hayfa'da soğutma kulesi çöktü! Petrol rafinerisi...
Son dakika haberi... İsrail'de Hayfa kentinde bir petrol rafinerisinin soğutma kulesi çöktü. Soğutma kulesinin çökmesi sonucu herhangi bir sızıntının olmadığını belirten yetkililer, olayda herhangi yaralı veya can kaybı yaşanmadığını açıkladı.
İsrail'in Hayfa kentinde bir petrol rafinerisinin soğutma kulesinde çökme meydana geldi.
İsrail yangın ve kurtarma yetkilileri, Hayfa'da bir petrol rafinerisinin soğutma kulesinin çöktüğünü açıkladı.
Soğutma kulesinin çökmesi sonucu herhangi bir sızıntının olmadığını belirten yetkililer, olayda herhangi yaralı veya can kaybı yaşanmadığını ifade etti.
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