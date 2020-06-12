Belçika'da polis eylemcinin boynunun üzerine diz çöktü

Belçika'da İngilizce yayın yapan Brussels Times'a göre, olay pazar günü "Siyahi Hayatlar Değerlidir" protestosu esnasında gerçekleşti.

Gazeteye ulaşan fotoğraflar, bir polisin bir gencin boynuna diz çöktüğünü, diğer bir polisin ise gencin sırtına yüklenerek ellerini tuttuğunu gösterdi.

Tanıklar ise gencin alıkonulmaya karşı koymadığını, polisin aynı Floyd'un ölümüne yol açan pozisyonu genç çocuğa uyguladığını ifade etti.

Fotoğrafı çeken Igor Pliner da polisin gencin boynu üzerinde yaklaşık 5 dakika boyunca diz çöktüğünü, gencin acıdan bağırdığını aktardı.

Polisin davranışının sorulması üzerine ise Brüksel polisi sözcüsü, "Duruma göre farklı tekniklere başvurulabilinir. Neyin kabul edilebilir davranış olduğunu belirlemek için çok fazla husus göz önünde bulundurulmalı." açıklamasında bulundu.

Floyd'un polis şiddeti sonucu ölmesinin ardından birçok Avrupa ülkesinde olduğu gibi Belçika'da da gösteriler düzenlenmişti. Başkent Brüksel'de 10 binden fazla kişinin katıldığı ve olaysız geçen gösterinin dağılmasının ardından, kentin bazı bölgelerinde toplanan protestocular ile polis arasında gerginlik yaşanmıştı.