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KKTC Başbakanı Ersin Tatar'dan İngiltere'ye "askeri üs" tepkisi: Asla söz konusu olamaz

Başbakanı Ersin Tatar Güney Rum Yönetimi (GKRY) ile arasında İngiliz Egemen Üsler Bölgeleri'nin askeri amaçlar haricindeki alanlarının sivil kullanıma açılması yönünde 2014'te yapılan anlaşmanın uygulama aşamasına gelinmesine tepki gösterdi. Ersin Tatar, "Kıbrıs Türklerinin haklarının GKRY tarafından korunması asla söz konusu olamaz" dedi. Daha önce İngiliz gazetesine konuşan KKTC Cumhurbaşkanı "Kırım'ın ilhakı" gibi Kuzey Kıbrıs'ın bağlanmasının "korkunç" olacağını söyleyerek İngilizlere ve Rumlara göz kırpmıştı. Tatar'ın, Akıncı'nın aksine İngilizlere had bildiren ifadeler kullanması dikkatlerden kaçmadı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 11.06.2020 Güncelleme Tarihi: 12.06.2020
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KKTC'DEN İNGİLTERE'YE ASKERİ ÜS TEPKİSİ!

Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan Tatar, 'taki İngiliz üslerinin statüsünün 1960'ta Kıbrıs Türkleri ile Rumlarının eşit haklarla Kıbrıs Cumhuriyeti Devleti'ni kurdukları süreçte, Kıbrıs Türkleri, Rumlar, , ve tarafından imzalanan uluslararası anlaşmayla belirlendiğini hatırlattı. Tatar, "Bu gerçek ortadayken İngiltere'nin Kıbrıs konusuyla doğrudan ilgili tarafların onayını almadan tek yanlı kararlar alıp uygulamaya koymaması gerekir." ifadelerini kullandı.

Dikelya İngiliz üs sınırları içinde ikamet eden Kıbrıs Türkleri de olduğunu belirten Tatar, onların yasal temsilcisinin ve haklarının koruyucusu KKTC olduğunu vurguladı. Başbakan Tatar, şöyle devam etti:

"Kıbrıs Türklerinin haklarının GKRY tarafından korunması asla söz konusu olamaz. Dolayısıyla İngiliz yetkililer tarafından bizimle müzakere edilmeden alınan herhangi bir karar doğru değildir. İngiliz yetkililer bir an önce doğru yoldan yürümeli ve nasıl ki biz Beyarmudu köyünü de içine alan bir imar planı söz konusu olduğunda kendileriyle bağlantı kurup değerlendirmelerini almışsak onlar da bizimle temas etmeli, oldu bitti yaratmamalıdırlar."

Konuyu yakından takip etmeye devam edeceklerinin altını çizen Tatar, üs bölgesindeki Kıbrıslı Türklerin haklarını ve hukuklarını sonuna kadar koruma gayreti içinde olacaklarını kaydetti.

TÜRKİYE'DEN DE TEPKİ GELDİ
Bakanlık Sözcüsü Hami Aksoy, Kıbrıs'taki Egemen İngiliz üslerine ilişkin yürürlüğe giren düzenleme hakkında yazılı açıklama yaptı. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile Birleşik Krallık arasında 2014 yılında imzalanan, Ada'daki Egemen İngiliz Üslerindeki taşınmazların mal sahiplerince kullanılmasına ilişkin düzenlemenin yürürlüğe girdiğini anımsatan Aksoy, "Bu anlaşmanın imzalandığı dönemde de belirttiğimiz gibi, Üsler bölgesinde statünün değişmesi anlamına gelecek bu düzenlemenin içeriği hakkında garantör konumundaki Türkiye ve 1960 Antlaşmalarında imzası bulunan Kıbrıs Türk tarafıyla zamanlıca danışılmaması kabul edilemez bir durumdur. Bu çerçevede, KKTC makamlarının bu konudaki açıklamalarını destekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Bölgede, Kıbrıs Türklerinin de taşınmazları, vazgeçilmez hak ve çıkarları bulunduğunu kaydeden Aksoy, "Garantör konumundaki Birleşik Krallık, bu düzenlemenin uygulamaya geçmesiyle Kıbrıs Türklerini bir kez daha görmezden gelerek, Ada'daki taraflar arasındaki dengeye, siyasi eşitlik ilkesine ve dolayısıyla Kıbrıs meselesinin çözümüne yönelik çabalara zarar vermiştir" dedi.

AKINCI NE DEMİŞTİ?
Ther Guardian Gazetesi'nin "Kırım tarzı ilhak ihtimali" sorusunu "korkunç" diye yanıtlayan ve "Türkiye'nin kendi çıkarlarına aykırı" diye değerlendiren Cumhurbaşkanı , kendi vizyonunun tümüyle farklı olduğunu savunmuştu.

Akıncı, "İkinci bir Tayfur Sökmen olmayacağım" dedi. , Fransız mandasına bağlı Devleti'nin 1939'da referandumla Türkiye'ye bağlanmasını kabul etmişti. Kıbrıs'ta federal çözümüne bir an önce varılması gerektiğini ifade eden Akıncı, "Acele etmemiz lazım. Bunca yıldan sonra bir dönüm noktasına, belirleyici bir ana geldik" dedi.

Akıncı, "Kıbrıslı Türkler laik, demokratik ve çoğulcu kimliğini korumak istiyor" diye konuştu.

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın "Kırım'ın ilhakı" gibi Kuzey Kıbrıs'ın Türkiye bağlanmasının "korkunç" olacağı açıklamalarına siyaset dünyasından çok sayıda tepki gelmişti.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Akıncı, yaptığı açıklamalarla Türkiye Cumhuriyeti'ne ve milletimize karşı yaptığı saygısızlıktan dolayı özür dilemelidir" demişti. MHP Lideri Devlet Bahçeli ise yaptığı yazılı açıklamada, "Mustafa Akıncı'nın işgal ettiği koltuğa layık olmadığı açıktır. Bu nedenle Cumhurbaşkanlığından derhal istifa ederek emaneti Kıbrıs Türklüğünün iradesine tevdi etmesi kaçınılmaz ve hayati bir sorumluluktur" ifadelerini kullanırken, KKTC Başbakanı Ersin Tatar ise, "Sayın Akıncı'nın İngiliz The Guardian gazetesine verdiği, Rumların çok hoşuna giden demeçtir" dedi.

SKANDAL SÖZLER
Akıncı, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, operasyona açık bir destek belirtmediği gibi, Kıbrıslı Türklere yönelik katliamlara son veren 1974 'nın da bir savaş olduğunu savundu.

"AKAN SU DEĞİL KANDIR"
Akıncı, "1974'te biz adına Barış Harekatı desek de bu bir savaştı ve akan da kandı. Şimdi Barış Pınarı desek de akan su değil kandır. Bu nedenle bir an önce diyalog ve diplomasinin devreye girmesi en büyük dileğimdir" dedi.

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