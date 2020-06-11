ABD'de vaka sayısında korkutan artış
Koronavirüsün merkezi ABD'de vaka sayısı artmaya devam ediyor. Yapılan araştırmada, ABD'nin 21 eyaletinde vaka sayısının yeniden artış gösterdiği belirtildi.
Associated Press'in analiz haberine göre, Arizona, Teksas, Kuzey Carolina gibi bazı güney eyaletlerinde son bir haftada virüse yakalananların sayısında yükseliş gözlendi.
Arizona'da evde kal talimatının kaldırıldığı 15 Mayıs'tan önce günlük 400 vaka görülürken, bu rakam son 7 günde günlük 1000'i geçti.
SON İKİ HAFTADA...
Kuzey Carolina'da hafta sonu vaka sayısı 1370 ile günlük en yüksek rakamı buldu, Teksas'ta ise Kovid-19 nedeniyle hastanelere yatan kişi sayısında son iki haftada yüzde 42 artış oldu.
Uzmanlar, vaka sayısının yükselişinde ilgili eyaletlerdeki Kovid-19 testlerinin artmasının yanı sıra evde kal talimatının kaldırılması ve ekonominin açılmasının da salgının yayılmasında etkili olabileceğine dikkati çekti.
Polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden siyahi George Floyd için ülke genelinde devam eden protesto gösterilerinin virüsün yayılmasında ne kadar etkili olduğunu henüz bilmediklerini belirten uzmanlar, bunun da ilerleyen günlerde ortaya çıkacağını hatırlattı.
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