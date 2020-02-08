Son dakika! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Mustafa Akıncı'nın Türkiye açıklamasına çok sert tepki gösterdi!
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın skandal açıklamalarına çok sert tepki gösterdi. Çelik sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "KKTC Cumhurbaşkanlığı makamı son derece saygın ve onurlu bir makamdır. Fakat bu makamda oturan Sayın Akıncı’nın yaptığı açıklamalar Türkiye Cumhuriyeti’ne ve Kıbrıs Türkü’nün haklı davasına karşı saygısız ifadelerle doludur" dedi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın "Kırım'ın ilhakı" gibi Kuzey Kıbrıs'ın Türkiye bağlanmasının "korkunç" olacağı açıklamasına çok sert tepki gösterdi.
Çelik Twitter'dan yaptığı açıklamada, "KKTC Cumhurbaşkanlığı makamı son derece saygın ve onurlu bir makamdır. Fakat bu makamda oturan Sayın Akıncı'nın yaptığı açıklamalar Türkiye Cumhuriyeti'ne ve Kıbrıs Türkü'nün haklı davasına karşı saygısız ifadelerle doludur. KKTC Cumhurbaşkanlığı" makamının temsil ettiği davanın tam zıddı açıklamalarına bir yenisini eklemiştir. Kıbrıs Türkü'nün davasına düşman olanların söylemlerine benzer açıklamalar yapmaktadır. Akıncı, yaptığı açıklamalarla Türkiye Cumhuriyeti'ne ve milletimize karşı yaptığı saygısızlıktan dolayı özür dilemelidir. Tarihimizin milli kazanımlarına ve saygın şahsiyetlerine dil uzatan bu açıklamaları kınıyoruz. Akıncı'nın Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Kıbrıs Türkü'nün kazanımlarına karşı saldırgan olan üslubu, sadece KKTC'ye karşı kötü niyet besleyen odakları sevindirmektedir. Akıncı, KKTC Cumhurbaşkanlığı makamının temsil ettiği değerleri de rencide etmektedir" ifadelerini kullandı
NE OLMUŞTU?
KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, İngiliz gazetesinin "Kırım tarzı ilhak ihtimali" sorusunu "korkunç" diye yanıtladı ve "Türkiye'nin kendi çıkarlarına aykırı" diye değerlendiren Akıncı, kendi vizyonunun tümüyle farklı olduğunu savunmuştu.
Akıncı, "İkinci bir Tayfur Sökmen olmayacağım" dedi. Tayfur Sökmen, Fransız mandasına bağlı Hatay Devleti'nin 1939'da referandumla Türkiye'ye bağlanmasını kabul etmişti. Kıbrıs'ta federal çözümüne bir an önce varılması gerektiğini ifade eden Akıncı, "Acele etmemiz lazım. Bunca yıldan sonra bir dönüm noktasına, belirleyici bir ana geldik" dedi.
Akıncı, "Kıbrıslı Türkler laik, demokratik ve çoğulcu kimliğini korumak istiyor" diye konuştu. Birleşik Krallık'ın AB'den çıkışına (Brexit) olumlu bakmadığını belirten Akıncı, "Alkışlarla karşılamadım, ama saygı göstermek zorundayız. Bundan sonra ülkenizi tek parça olarak tutabilecek misiniz, bilmiyorum. Bunda oldukça zorlanabilirsiniz" dedi.
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