Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay duyurdu! Tek tıkla ulaşılabilecek
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan 2020 yılının ilk Coğrafi Bilgi Sistemi Kurulu toplantısına katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, coğrafi bilgi altyapısını bireysel kullanıma açarak günlük yaşamı herkes için kolaylaştıracak bir süreci başlattıklarını belirterek, "Toprağımızın bilgisini yine topraklarımız için, milletimiz için kullanacağız." dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 2020 yılının ilk Coğrafi Bilgi Sistemi Kurulu toplantısına başkanlık etti. Burada konuşan Oktay, milli teknoloji hamlesi ve Dijital Türkiye Platformu'nda sağlanan başarıların yanına yeni bir atılım daha eklediğini bildirdi.
Oktay, "Covid-19 salgınının etkileriyle dijital teknolojilerin önemini daha iyi anladığımız bugünlerde ülkemizi yeni sürecin önde gelen aktörlerinden biri haline getirecek Ulusal Coğrafi Bilgi Platformu için bugün bir milattır.
Coğrafi bilgi altyapımızı bireysel kullanıma açarak, günlük yaşamı herkes için kolaylaştıracak bir süreci başlatıyoruz. Toprağımızın bilgisini yine topraklarımız için, milletimiz için kullanacağız" dedi.
'AFET RİSKİ OLUP OLMADIĞI ANINDA İZLENEBİLECEK'
Coğrafi veri teknolojilerinin, hem kamu kurumlarının, hem özel sektörün hem de vatandaşların hayatlarını kolaylaştıran imkanlar sunduğuna işaret eden Oktay, şunları kaydetti:
"Bu imkanlardan yararlanarak vatandaşlarımız şehirlerimizde, mahallemizde hangi kamu yatırımının planlanmakta olduğunu veya yaşadığı haneye ilişkin sel, heyelan, deprem gibi afet riski olup olmadığını gerçek verilerle ve görsel ortamdan anında izleyebilecek; enerji, turizm ve sanayi gibi yatırım potansiyeline sahip bir yerde yaşayıp yaşamadığı gibi birçok sorunun cevabına ilişkin gerçek verilere erişim sağlayabileceğimiz bir sistem inşa ediyoruz.
Tüm bu verilerin entegre bir şekilde toplanması, veri madenciliği gibi tekniklerle işlenmesi ve ilgili kurumlarımızın, özel sektörün ve vatandaşlarımızın hizmetine sunulmasını sağlıyoruz. Ulusal Coğrafi Bilgi Platformu bizlere ayak bastığımız toprağın hangi tarım ürünü için elverişli bir yapıya sahip olduğundan, tarihi özelliklerine; yeşil alan ve donatı ihtiyaçlarına kadar bilgiyi kolaylıkla takip etme imkanı verecek."
Oktay ayrıca, platformun insansız hava araçları başta olmak üzere savunma sanayi alanında yakalanan başarıyı daha da güçlendirmiş olacağını, diğer taraftan şehir içi ulaşım çözümleri ve çevre kirliliğinin önlenmesi gibi alanlarda 'akıllı şehirler için akıllı çözümler' sunacağını da dile getirdi.
450 MİLYAR DOLARLIK PASTADAN PAY ALACAĞIZ'
Oktay, Ulusal Coğrafi Bilgi Platformu altyapısının, otonom araçların yönlendirilmesi, trafik ve otopark sorunlarının çözümü; denizlerin, kıyıların ve ormanların korunması gibi alanlarda destek sağlayacağını belirterek, "Aynı zamanda 450 milyar dolarlık hacme ulaşmış 'büyük veri' ekonomisi ve endüstrisinde ülkemiz de yerini almış olacak. Hem bu pastayı büyütecek hem de bu pastadan pay alacağız" diye konuştu.
Bu yılın sonunda altyapı, ulaşım, insan sağlığı, çevre, enerji kaynakları, toprak, tarım ve meteoroloji gibi alanlarda kamu kurumlarınca üretilen; tamamı 32 temadan oluşan Türkiye'ye ait tüm verilerin ortak bir dil ve standarda kavuşacağını söyleyen Oktay, şöyle konuştu: "Bu şekilde ülkemize ait tüm coğrafi bilgiler tek bir noktadan sunulmuş olacaktır. Ulusal Coğrafi Bilgi Platformu'nun sağlayacağı 'konuma dayalı verinin etkin yönetimi' bürokrasinin azaltılması, şeffaflık ile zaman ve maliyet tasarrufunu beraberinde getirecektir. Bu süreçte veri güvenliğine özellikle önem verdiğimizi vurgulamak isterim. Milli coğrafi bilgi sistemi yazılımı Atlas'ı, yine milli siber güvenlik altyapımız ile zenginleştirerek koruyacak ve Dijital Türkiye Platformu ile tam entegre hale getireceğiz. Böylece 83 milyon vatandaşımız, coğrafi bilgiyi günlük hayatında tek tıkla anında gerçek verilerle ve görsel olarak kullanabilir hale gelecek."
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı öncülüğünde, kurulu etkin eşgüdüm ve sıkı denetimiyle yürüteceklerini sözlerine ekledi.
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