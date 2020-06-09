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Çin'den son dakika koronavirüs aşısı açıklaması! Tarihi duyurdular

Son dakika haberi... Çin, (ABD) Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgının başladığı Çin’in önde gelen tıbbi danışmanlarından Dr. , ilk koronavirüs (Covid-19) aşılarının sonbaharda kullanıma hazır olabileceğini açıkladı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 09.06.2020 Güncelleme Tarihi: 09.06.2020
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ÇİN'DEN FLAŞ KORONA AŞISI AÇIKLAMASI! İŞTE TARİH...

Küresel tehdit haline gelen koronavirüs salgının başladığı Çin'den beklenen haber geldi. Ülkenin önde gelen tıbbi danışmanlarından Dr. , ilk koronavirüs (Covid-19) aşılarının sonbaharda kullanıma hazır olabileceğini açıkladı. Dr. Zhong Nanshan, koronavirüs salgını ile, sürü bağışıklığıyla değil, kitlesel aşı ile mücadele edilmesi gerektiğini söyledi.

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SÜRÜ BAĞIŞIKLIĞI TEHLİKESİNE DİKKAT ÇEKTİ

İngiliz hükümeti tarafından koronavirüs ile savaşmanın bir yolu olarak ortaya atılan sürü bağışıklığı ile ilgili, çok fazla cana mal olacağını ve 30 ila 40 milyon insanın ölmesine neden olabileceğini söyleyen Dr. Nanshan, "Bir ülkenin nüfusunun yüzde 60 ila 70'inin sürü bağışıklığı nedeniyle enfekte olması gerekir. Eğer öyleyse, bunların yüzde yedisi hastalıktan ölecekti. Bu şok edici. Çok pahalı " dedi.

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ÇİN'DEN 5 FARKLI AŞI ÇALIŞMASI

Çinli bilim insanları tarafından geliştirilen bazı aşıların sonbaharda 'acil kullanım' için hazır olabileceğini söyleyen 83 yaşındaki Dr. Nanshan, "Bazıları belki bu yıl sonuna kadar acil durum için kullanılabilir. Acil bir durumda ihtiyaç duyulursa bu yıl sonbahar veya kış aylarında olacağına inanıyoruz." İfadelerini kullandı. Merkezi hükümet tarafından Pazar günü yayınlanan bir rapora göre, Çin en az beş farklı koronavirüs aşısını test ediyor.

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