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Son dakika: Meksika'da korona virüs şoku!

Son dakika haberi; Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 'da 354 kişi hayatını kaybetti ve can kaybı 14 bin 53'e yükseldi. Ülkede Kovid-19 vaka sayısı da 2 bin 999 artışla 120 bin 102'ye çıktı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 09.06.2020 Güncelleme Tarihi: 09.06.2020
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MEKSİKA'DA KORONA VİRÜS ŞOKU!

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı 354 artarak 14 bin 53'e yükseldi.

Ülkede Kovid-19 vaka sayısı da 2 bin 999 artışla 120 bin 102'ye çıktı.

Meksika'da 27 Mayıs'ta Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 500'ü aşmıştı.

Ülkede ilk Kovid-19 vakası 28 Şubat'ta saptanmış, virüse bağlı ilk ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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