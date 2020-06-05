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AstraZeneca şirketi korona virüs (Covid-19) aşısının üretimine başlıyor!
SON DAKİKA HABERİ: Merkezi İngiltere'nin Cambridge kentinde olan ilaç firması AstraZeneca, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen potansiyel aşının üretimine başlayacaklarını bildirdi. Aşının dene sürecinin devam etmesine rağmen üretilmesi dikkatleri üzerine çekti. Şirket ayırca yakın zamanda Microsoft yönetiminden ayrılan Bill Gates ve eşi Melinda Gates tarafından desteklenen iki aşı kuruluşu ile (Epidemik İnovasyon Hazırlığı Koalisyonu ve Gavi Aşı Birliği) 750 milyon dolarlık anlaşmaya imza atmıştı.
Giriş Tarihi: 05.06.2020 15:05Güncelleme Tarihi: 05.06.2020 15:06
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AstraZeneca şirketi korona virüs (Covid-19) aşısının üretimine başlıyor!
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AstraZeneca şirketi korona virüs (Covid-19) aşısının üretimine başlıyor!
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AstraZeneca şirketi korona virüs (Covid-19) aşısının üretimine başlıyor!
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AstraZeneca şirketi korona virüs (Covid-19) aşısının üretimine başlıyor!
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AstraZeneca şirketi korona virüs (Covid-19) aşısının üretimine başlıyor!