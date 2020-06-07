08 Haziran 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Belçika polisi 13 yaşındaki çocuğa ters kelepçe taktı!

Belçika polisi 13 yaşındaki çocuğa ters kelepçe taktı!

Son dakika haberi...ABD’de siyahi George Floyd’un polis tarafından öldürülmesinin ardından Avrupa’da birçok ülkede artan ırkçılık ve polis şiddeti protesto ediliyor. ’nın başkenti ’de bulunan Saint-Gilles bölgesinde 1 Haziran tarihinde polisin 13 yaşındaki çocuğa ters kelepçe takarak, gözaltına aldığı görüntüler sosyal medyanın gündemine oturdu.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 07.06.2020
ABONE OL
BELÇİKA POLİSİ 13 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA TERS KELEPÇE TAKTI!

Vatandaşlar, ortaya çıkan görüntülere büyük tepki gösterirken, polislerin ceza alması çağrısında bulundu.

Midi Bölge Polisi, tarafından olayla ilgili yapılan açıklamada "Bir parkta soygun yapıldığı çağrısı alındı. Bölgeye devriye gönderildi. Polis olay yerine geldiğinde, 5-6 gençten oluşan bir grup kaçmaya başladı. Görüntülerde yer alan iki çocuk yakalandı. 2 genç tutuklanarak, polis karakoluna götürüldü.

Gençler daha sonra ebeveynlerine teslim edildi" ifadeleri kullanıldı. Polis, 13 yaşındaki çocuğa ters kelepçe takılması hakkında ise "Yasal olarak açık bir şekilde kaçma girişiminde bulunduğu ve kelepçeleri takmak için asgari yaş sınırı olmadığı için polis memurları bu gözaltına alma sırasında herhangi bir hata yapmadı" dedi.

Çocuk Hakları Genel Delegesi Bernard de Vos, konu ile ilgili yaptığı açıklamada yarın tüm gelişmeleri ayrıntılı bir şekilde analiz edeceklerini ve dava hakkında ne gibi önlemler alınabileceği konusunda kamuoyunun bilgilendirileceğini aktardı.

Öte yandan 'da yasalara göre müdahale sırasında polisin kelepçe kullanmak için uyması gereken bir yaş sınırı bulunmuyor.

Türkiye'deki siyahilerden George Floyd'un ölümü sonrası ırkçılık yorumu TÜRKİYE'DEKİ SİYAHİLERDEN GEORGE FLOYD'UN ÖLÜMÜ SONRASI IRKÇILIK YORUMU
Madonna koltuk değnekleriyle George Floyd protestosuna katıldı MADONNA KOLTUK DEĞNEKLERİYLE GEORGE FLOYD PROTESTOSUNA KATILDI
George Floyd protestoları Ivanka Trump'ı da etkiledi: Mezuniyet konuşması iptal edildi GEORGE FLOYD PROTESTOLARI IVANKA TRUMP'I DA ETKİLEDİ: MEZUNİYET KONUŞMASI İPTAL EDİLDİ

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA