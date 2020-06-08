Libya'dan Hafter'e net mesaj
Türkiye'nin destekleriyle darbeci Hafter'i dize getiren Libya hükümetinden Hafter'e mesaj. Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa, "Doğu ele geçirilmeden Libya tam olmayacak ve savaş bitmeyecektir." dedi.
Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa, ülkenin doğusunun Hafter milislerinden kurtarılmadan Libya'daki savaşın bitmeyeceğini söyledi. Başağa, "Bu toprakları fitne çıkaran birkaç bozguncu darbeciden arındıracağınızdan eminiz" dedi.
"DOĞU ELE GEÇİRİLMEDEN SAVAŞ BİTMEYECEK"
Başağa, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Libya topraklarının tamamen darbecilerden arındırılacağını belirterek, "Ülke için asalet, cihat ve tarihin sembolü olan doğu ele geçirilmeden Libya tam olmayacak ve savaş bitmeyecektir." ifadelerine yer verdi. Başağa, Libya ordusuna hitaben, "Bu temiz toprakları, çocuklarınızın kanını döken, kardeşler arasından fitne çıkaran birkaç bozguncu darbeciden arındıracağınızdan eminiz" ifadesini kullandı.
"KIRMIZI ÇİZGİLER ŞEHİTLERİMİZİN KANLARIYLA ÇİZİLİR"
Sirte kenti ve doğu kentlerinin tamamının meşruiyetin şemsiyesi altında olacağına vurgu yapan Başağa, "Kırmızı çizgiler şehitlerimizin kanlarıyla çizilir. Sadece zayıf ruhlu kişiler dikte edilir." ifadelerini kullandı.
SİRTE VE CUFRA ASKERİ HAVA ÜSSÜ HAFTER MİLİSLERİNDEN KURTARILMIŞTI
Libya Ordusu dün, Sirte, Cufra Askeri Hava Üssü ve çevresindeki bölgeleri, Halife Hafter'e bağlı milislerden kurtarmak için "Zafer Yolları" adını verdikleri yeni bir harekat başlattığını duyurmuştu. Başkent Trablus'un yaklaşık 450 kilometre doğusundaki sahil kenti Sirte'ye ilerleyen Libya Ordusu, dün Sirte'nin batısındaki Vişke beldesini Hafter milislerinden kurtarmıştı.
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