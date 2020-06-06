Son dakika: Libya'da darbeci Hafter'e bir darbe daha!
Son dakika haberine göre Libya ordusu, Sirte'nin batısındaki Vişke beldesini Hafter milislerinden kurtararak bölgede kontrolü sağladığını duyurdu.
Libya ordusu, Sirte'nin batısındaki Vişke beldesini Hafter milislerinden kurtararak bölgede kontrolü sağladığını duyurdu.
"ZAFER YOLLARI" OPERASYONU
Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti, (UMH) ülkeyi 42 yıl yönettikten sonra 2011 yılında Arap Baharı ayaklanmaları sonucu devrilen Muammer Kaddafi'nin memleketi Sirte ve Cufra kentine askeri operasyonun başlatıldığını duyurdu.
SİRTE KENTİNİN ÖNEMİ NE?
Libya'nın başkenti Trablus'un 450 kilometre doğusunda yer alan Sirte'nin nüfusu 2012 yılı verilerine göre 79 bin olarak açıklandı. Farklı kentlerde yaşanan çatışmalar nedeniyle göç alan kentte nüfusun 100 bini aşmış olabileceği tahmin ediliyor. Akdeniz sahil kenti Sirte, kendisiyle aynı ismi taşıyan Sirte Körfezi'nde yer alıyor. Öte yandan, devrik lider Kaddafi, 17 Şubat devrimi esnasında Trablus'ta kontrolü kaybedince kendi memleketi olan Sirte'ye 1 Eylül 2011'de geri dönerek buraya sığındı. Kaddafi, 20 Ekim'de de yine bu şehirde öldürüldü. Haziran 2015'te DEAŞ'ın kontrolüne geçen kent, Aralık 2016'da kurtarıldı. Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac kentin DEAŞ mensuplarından temizlendiğini 18 Aralık 2016'da duyurdu.
CUFRA KENTİ STRATEJİK ÖNEME SAHİP
Cufra, başkent Trablus'un 650 kilometre güneydoğusunda yer alıyor. Cufra, Hafter milislerinin işgalindeki stratejik Cufra Askeri Hava Üssü'ne ev sahipliği yapıyor. Hafter milislerinin, uluslarası destekçilerinin milislere gönderdiği askeri takviyelerin bu hava üssüne geldiği buradan da cephelere taşındığı biliniyor. Libya'nın coğrafi olarak tam ortasında yer alan bölge, Kaddafi döneminde Cufra vilayeti olarak isimlendirildi. Bir çöl kasabası olan Cufra, kaliteli ve kendine has aroması bulunan hurmaların yetiştirildiği bahçeleri ile biliniyor.
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