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Haberler Galeri ABD ve İngiltere'nin ardından göstericiler George Floyd için Almanya'da sokağa indi

ABD ve İngiltere'nin ardından göstericiler George Floyd için Almanya'da sokağa indi

Son dakika haberi; ABD'de polis şiddetiyle öldürülen George Floyd için Amerikanlılar sokaklara dökülmüş ve 200 kentte ortalığı savaş alınana çevirmişti. ABD'de yaşanan bu insanlık dışı olay sonrası İngiltere'de de protesto gösterileri düzenledi. Son olarak Almanya'da bir grup protestocu ABD'de yaşanan polis şiddetini kınamak için sokaklara döküldü.

Giriş Tarihi: 06.06.2020 18:58 Güncelleme Tarihi: 06.06.2020 19:01
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ABD ve İngiltere'nin ardından göstericiler George Floyd için Almanya'da sokağa indi GALERİ DEVAM EDİYOR

Almanya'nın çeşitli kentlerinde, ABD'de polis şiddeti sonucu yaşamını yitiren siyahi George Floyd için gösteri düzenlendi.

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ABD ve İngiltere'nin ardından göstericiler George Floyd için Almanya'da sokağa indi

Başkent Berlin'deki Alexander Meydanı'nda toplanan binlerce kişi, polis şiddetini ve ırkçılığı protesto etti.

Çoğunluğu siyah giysi giyen protestocular, "Nefes alamıyorum", "Siyahilerin hayatı önemli", "Irkçılığa hayır", "Polis şiddetini durdurun", "Irkçılık öldürür" ve "Adalet olmadan barış olmaz" yazılı dövizler ile Floyd'un fotoğraflarını taşıdı.

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ABD ve İngiltere'nin ardından göstericiler George Floyd için Almanya'da sokağa indi

Göstericiler, polisin George Floyd'un ensesine uzun süre diziyle bastırdığı ve nefessiz kaldığı süreye atfen 8 dakika 46 saniye boyunca oturarak sessiz kaldı.

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ABD ve İngiltere'nin ardından göstericiler George Floyd için Almanya'da sokağa indi

Eylemde yapılan konuşmalarda, Almanya'da da siyahilerin ırkçılığa ve ayrımcılığa maruz bırakıldığına işaret edilerek, artık ırkçılığa karşı sessiz kalınmaması gerektiği vurgulandı.

Gösteride, Almanya'da ırkçılık sonucu öldürülen siyahilerin isimleri de okundu.

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ABD ve İngiltere'nin ardından göstericiler George Floyd için Almanya'da sokağa indi

Geniş güvenlik önlemi alan polis, meydanın dolması nedeniyle giriş çıkışları kapattı ve göstericilerin çevredeki caddelere taşmasına izin verdi. Alman basını, gösteriye 15 bin kişinin katıldığını yazdı.