ABD ve İngiltere'nin ardından göstericiler George Floyd için Almanya'da sokağa indi

Son dakika haberi; ABD'de polis şiddetiyle öldürülen George Floyd için Amerikanlılar sokaklara dökülmüş ve 200 kentte ortalığı savaş alınana çevirmişti. ABD'de yaşanan bu insanlık dışı olay sonrası İngiltere'de de protesto gösterileri düzenledi. Son olarak Almanya'da bir grup protestocu ABD'de yaşanan polis şiddetini kınamak için sokaklara döküldü.

Giriş Tarihi: 06.06.2020 18:58 Güncelleme Tarihi: 06.06.2020 19:01 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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