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Çanakkale'de Yunanistan Sahil Güvenliğinin ölüme ittiği sığınmacıları Türkiye kurtardı

'nin  ilçesi açıklarında, Yunan Sahil Güvenliğince Türk kara sularına dönmeye zorlanan lastik bottaki 24  kurtarıldı. Karaya çıkarılan sığınmacılara yardımda bulunuldu.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.05.2020 Güncelleme Tarihi: 12.05.2020
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YUNAN ÖLÜME İTTİ, TÜRKİYE KURTARDI

Alınan bilgiye göre, yasa dışı yollarla 'ın Midilli adasına geçmek isteyen bir grup , ilçesi sahilinden denize açıldı. Lastik botla ilerledikleri sırada Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca tespit edilen , Kongo, ve Mali uyruklu 24 kişi, Türk kara sularına geri itildi.

KARAYA ÇIKARILDILAR

Sığınmacıların yardım talebi üzerine bölgeye hareket eden Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları, kurtardığı sığınmacıları karaya çıkardı.

YARDIMDA BULUNULDU

Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen 10'u çocuk 24 sığınmacıya yiyecek ve giyecek yardımında bulunuldu.

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