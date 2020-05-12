Çanakkale'de Yunanistan Sahil Güvenliğinin ölüme ittiği sığınmacıları Türkiye kurtardı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunan Sahil Güvenliğince Türk kara sularına dönmeye zorlanan lastik bottaki 24 sığınmacı kurtarıldı. Karaya çıkarılan sığınmacılara yardımda bulunuldu.
Alınan bilgiye göre, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli adasına geçmek isteyen bir grup sığınmacı, Ayvacık ilçesi sahilinden denize açıldı. Lastik botla ilerledikleri sırada Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca tespit edilen Afganistan, Kongo, Orta Afrika ve Mali uyruklu 24 kişi, Türk kara sularına geri itildi.
KARAYA ÇIKARILDILAR
Sığınmacıların yardım talebi üzerine bölgeye hareket eden Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları, kurtardığı sığınmacıları karaya çıkardı.
YARDIMDA BULUNULDU
Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen 10'u çocuk 24 sığınmacıya yiyecek ve giyecek yardımında bulunuldu.
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