BAE'nin darbeci Hafter'e olan desteği şaşkına çevirdi!

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı askerlere gönderdiği ve depolarından çıkan yüz milyonlarca dolar değerindeki nitelikli silah, mühimmat ve araç, Libya ordusunun eline geçti.

Libya ordusu, son 72 saat içinde Hafter güçlerine karşı üst üste büyük başarılara imza attı. Hafter askerlerini başkentin güneyindeki Trablus Uluslararası Havalimanı'ndan çıkaran ordu birlikleri, il sınırlarının tamamını ve başkentin 90 kilometre güneydoğusundaki Terhune vilayetinde kontrolü sağladı.

FN-6 GÜDÜMLÜ HAVA SAVUNMA FÜZESİ ÇIKTI

Libya'da Hafter askerlerini uluslararası alandaki mali, askeri, siyasi ve diplomatik anlamda en koyu biçimde destekleyen petrol zengini BAE'nin Hafter'e bağlı askeri unsurlara sağladığı gelişmiş çok sayıda silah, Libya ordusunun eline geçti. Libya ordusunun ele geçirdiği silah depolarından, BAE'nin Hafter güçlerine sağladığı, "Manpad" olarak bilinen stratejik FN-6 güdümlü hava savunma füzesi çıktı.

Aynı şekilde depolarda kutular içinde havan ve grad füzeleri, havan fünyelerinin yanı sıra yine stratejik ve gelişmiş bir silah SPG-9 geri tepmesiz tanksavar roketi ve Cornet tipi güdümlü tanksavar roketi çıktı. Hafter güçlerine sağlanan çok sayıda havan topu, çekili obüs, roket, uçaksavar ve top bataryaları görüldü. Ayrıca, Libya Ordusu'nun yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu'nun paylaştığı görüntülerde, Hafter askerlerine telsizden gelen talimatta geri çekilirken "geride kalan araçları yakmaları emri" verildiği yansıdı.





ZIRHLI ARAÇ VE SİLAH DEPOLARINA EL KONULDU

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, hangar benzeri bir yere giren Libya hükümet güçlerinin onlarca zırhlı aracın yanmış görüntülerine ulaştıkları görüldü. Libya ordusunun Hafter askerlerinden kurtardığı bir helikopter pistinde Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi döneminden kalma çok sayıda helikopteri Hafter güçlerinden geri aldığı dikkat çekti. Libya hükümet kaynakları, Libya ordusunun bugün Hafter güçlerinden arındırdığı Terhune vilayetinde, ilk belirlemelere göre onlarca tank, zırhlı araç ve silah depolarına el koyduğu belirtildi.

Libya ordusuna bağlı silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) 18 Mayıs'ta Vatiyye Hava Üssü'nü ele geçirdiği dönemde BAE'nin Hafter güçlerine temin ettiği Rus yapımı 9 Pantsir hava savunma sistemini imha edilmişti. Ayrıca, ordu birlikleri üssü ele geçirdiklerinde çalışır durumda bir Pantsir tipinde hava savunma sistemini de ele geçirmişti. Pantsirlerin bir tanesinin bile tedarik fiyatı 14,7 milyon dolar olarak biliniyor.





BAE'NİN HAFTER GÜÇLERİNE OLAN DESTEĞİ

BAE, 2014'ten bu yana Libya'da yönetimi darbe ve silah zoruyla ele geçirmeye çalışan Hafter'e, mali, askeri hatta siyasi desteğiyle tartışmalı bir rol oynadı. Yemen, Sudan ve Afrika Boynuzu ülkelerinde benzer politikalarıyla öne çıkan Abu Dabi yönetiminin, Hafter'e gizli biçimde verdiği "mali, diplomatik, halkla ilişkiler" desteklerinin yanı sıra, milislere sağladığı "askeri teçhizat" takviyesi, bağımsız uluslararası araştırma kuruluşlarının ve Birleşmiş Milletler'in (BM) raporlarına yansımıştı.

BAE'nin yönetimindeki Bingazi yakınında el-Hadim Askeri Hava Üssü'nde, Emirlikler'e ait savaş uçakları ve silahlı insansız hava araçlarının, Libya'daki sivil noktaları vurduğu saldırılar bile BM raporlarında aydınlatılmıştı. Libya'yı izleyen çok sayıda uzman, "BAE'nin yıkıcı müdahalesine karşı uluslararası kayıtsızlığın Libya'daki çözüm arayışlarını akamete uğrattığı" değerlendirmesini yapıyor.