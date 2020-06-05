Son dakika: Rusya deşifre oldu! AFRICOM Hafter’e gönderilen uçakların görüntülerini paylaştı
Son dakika haberi: Amerika Birleşik Devletleri Afrika Komutanlığı (AFRICOM), Rusya’dan Halife Hafter’e ve ona bağlı milislere gönderilen savaş uçaklarının görüntülerini yayınladı. Uçakların Libya’ya gönderilen savaş uçaklarının Rus Mig-29 ve Su-24 tipi olduğu belirtildi.
ABD UÇAKLAR HENÜZ KULLANILMADI DEMİŞTİ
ABD'nin Libya Büyükelçisi Richard Norland dün yaptığı açıklamada, "Elimizdeki bilgilere göre, Rusya'nın Libya'ya gönderdiği uçaklar henüz kullanılmadı" şeklinde açıklamada bulunmuştu.
AFRICOM: RUSYA LİBYA'YA 14 UÇAK DAHA GÖNDERDİ
Birleşik Devletler Afrika Komutanlığı (AFRICOM) Mayıs ayında yaptığı açıklamada Rusya'nın Libya'ya uçak sevk ederek Hafter'e hava gücü sağladığı iddiasında bulunmuştu. Yapılan açıklamada, uçakların üzerinde bulunan ulusal işaretlerin Suriye'de kaldırıldığını ve uçakların ayırt edici işaretler olmadan Libya'ya ulaştırıldığı belirtilmişti. Mayıs ayında Rus Mig-29 ve Su-24 uçakları Rusya'dan ayrılmıştı. O zamanlarda ayrılan tüm uçaklarda Rusya Federasyonu Hava Kuvvetlerinin işaretleri bulunmaktaydı. Suriye'deki Hmeymim Hava Üssüne indikten sonra, MiG-29'lar yeniden boyandı ve üzerinde ulusal işaretler olmadan tekrar ortaya çıktı. Uçaklar, Rus pilotları tarafından uçuruldu. Bu esnada Suriye'de konuşlu Rus jetleri bu uçaklara eşlik etti. Uçaklar Doğu Libya'da Tobruk yakınlarına yakıt ikmali için indi. Daha sonra işaretlenmemiş en az 14 Rus uçağı Libya'daki Al Jufra Hava Üssüne teslim edilmişti.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- Rusya'dan Türkiye itirafı ve darbeci Hafter nereye kaçacak? sorusuna yanıt
- Darbeci Sisi’ye "isyan"
- Hafter Libya’dan siliniyor! Kontrol sağlandı
- Darbeci Hafter'den Libya'da geri adım!
- ABD'den korkutan açıklama! Yüzlerce insan öldü
- Hafter milisleri arkasına bakmadan kaçtı!
- İran’dan Trump'a: Ahmakça bir kumar!
- İkinci dalgada şok rekor!
- Rusya'da salgının merkezi Moskova!
- BAE'nin darbeci Hafter'e olan desteği şaşkına çevirdi!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Altın fiyatları ne olacak? Düşüş sürüyor... 5 Mayıs gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar oldu?
- Hızla artıyor! Koronavirüsten daha ölümcül! Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı nedir? Belirtileri neler?
- Son dakika: Düğün salonları ile ilgili genelge yayımlandı mı? Düğün salonları ne zaman açılacak? Düğün sezonu...
- Son dakika: Yarın sokağa çıkma yasağı var mı, yok mu? 6 Haziran Cumartesi karantina uygulanacak mı?
- Son dakika: 18 yaş altı 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalktı mı? 2020 sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar?
- 0,64-0,74 faizli konut kredisi şartları neler? Ziraat, Halkbank, Vakıfbank ev kredisi kampanyası başvuru nasıl yapılır?
- Son dakika: Sokağa çıkma yasağı iptal mi oldu? 6-7 Haziran bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?
- 0.49-0.69 faizli taşıt kredisi şartları: Halkbank, Vakıfbank, Ziraat sıfır-ikinci el taşıt kredisi başvuru nasıl yapılır?
- Heyecanlı bekleyiş! YKS sınav yerleri ne zaman belli olacak? 2020 YKS ne zaman, saat kaçta yapılacak?
- 5 Haziran sokağa çıkma izin saatleri: 18 yaş altı bugün ne zaman, saat kaçta dışarı çıkabilecek?
- ÖTV indirimi 2020 ne zaman başlayacak? Araçlara ÖTV indirimi gelecek mi? Resmi Gazete'de yayımlandı mı?
- BİM 5 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu: Bu hafta plaj terliği dikkat çekiyor! İşte BİM cuma indirimleri