05 Haziran 2020, Cuma
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Son dakika: Rusya deşifre oldu! AFRICOM Hafter’e gönderilen uçakların görüntülerini paylaştı

Son dakika haberi: Amerika Birleşik Devletleri Afrika Komutanlığı (), ’dan ’e ve ona bağlı milislere gönderilen savaş uçaklarının görüntülerini yayınladı. Uçakların ’ya gönderilen savaş uçaklarının Rus Mig-29 ve Su-24 tipi olduğu belirtildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 05.06.2020 Güncelleme Tarihi: 05.06.2020
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ABD SERVİS ETTİ! RUSYA DEŞİFRE OLDU
Amerika Birleşik Devletleri Afrika Komutanlığı (), gayrimeşru silahlı güçlerin lideri 'e ve ona bağlı milislere tarafından gönderilen savaş uçaklarının görüntülerini paylaştı. Ulusal Mutabakat Hükümeti yetkililerinden elde edinilen bilgilere göre, uçaklar Mayıs ayında 'ya gönderilen Rus Mig-29 ve Su-24 tipi savaş uçakları belirtildi.
Son dakika: Rusya deşifre oldu! AFRICOM Hafter’e gönderilen uçakların görüntülerini paylaştı | Video SON DAKİKA: RUSYA DEŞİFRE OLDU! AFRICOM HAFTER’E GÖNDERİLEN UÇAKLARIN GÖRÜNTÜLERİNİ PAYLAŞTI | VİDEO

ABD UÇAKLAR HENÜZ KULLANILMADI DEMİŞTİ

ABD'nin Libya Büyükelçisi Richard Norland dün yaptığı açıklamada, "Elimizdeki bilgilere göre, Rusya'nın Libya'ya gönderdiği uçaklar henüz kullanılmadı" şeklinde açıklamada bulunmuştu.

AFRICOM: RUSYA LİBYA'YA 14 UÇAK DAHA GÖNDERDİ

Birleşik Devletler Afrika Komutanlığı (AFRICOM) Mayıs ayında yaptığı açıklamada Rusya'nın Libya'ya uçak sevk ederek Hafter'e hava gücü sağladığı iddiasında bulunmuştu. Yapılan açıklamada, uçakların üzerinde bulunan ulusal işaretlerin 'de kaldırıldığını ve uçakların ayırt edici işaretler olmadan Libya'ya ulaştırıldığı belirtilmişti. Mayıs ayında Rus Mig-29 ve Su-24 uçakları Rusya'dan ayrılmıştı. O zamanlarda ayrılan tüm uçaklarda Rusya Federasyonu Hava Kuvvetlerinin işaretleri bulunmaktaydı. Suriye'deki Hmeymim indikten sonra, MiG-29'lar yeniden boyandı ve üzerinde ulusal işaretler olmadan tekrar ortaya çıktı. Uçaklar, Rus pilotları tarafından uçuruldu. Bu esnada Suriye'de konuşlu Rus jetleri bu uçaklara eşlik etti. Uçaklar Doğu Libya'da Tobruk yakınlarına yakıt ikmali için indi. Daha sonra işaretlenmemiş en az 14 Rus uçağı Libya'daki Al Jufra Hava Üssüne teslim edilmişti.

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