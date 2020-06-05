Son dakika: Darbeci Hafter'den Libya'da geri adım!

Darbeci Hafter Libya'da umduğu bütün hayalleri kaybediyor. Çetin bir savaşın yaşandığı bölgeden sıcak haberler geliyor. Türkiye destekli Libya ordusunca ağır darbenin indirildiği bölgede Hafter geri çekiliyor.

HAFTER'E ATEŞ ÇEMBERİ! CEHENNEMİ GÖRDÜ



Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ordusu karşısında geri çekilmeye devam eden gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin, Cufra Hava Üssü'nden geri çekilmeye hazırlandığını duyurdu.

HAFTER MİLİSLERİ, TRABLUS'UN GÜNEYDOĞUSUNDAKİ BENİ VELİD KENTİNİ TERK ETTİ

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahl�� güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milisler, başkent Trablus'un güneydoğusundaki Beni Velid kentini de terk etti.

Beni Velid Belediye Başkanı Salim Nevir, AA muhabirine telefonla yaptığı açıklamada, Hafter milislerinin şehri terkettiğini ve Libya hükümetine bağlı yerel güçlerin şehrin havalimanına girdiğini söyledi.

Öte yandan, Libya Ordusu Genelkurmay Başkanı Muhammed eş-Şerif, yerel basına yaptığı açıklamada, Hafter milislerinin ülkenin merkezi konumundaki Cufra yönüne çekildiğini paylaştı.

Hafter milislerini dün başkent Trablus'un il sınırlarının tamamından çıkardıklarını duyuran Libya ordusu, başkentin 90 kilometre güneydoğusundaki Terhune vilayetinde kontrolü sağladığını duyurmuştu.

Beni Velid, Trablus'un 180 kilometre güneydoğusunda bulunuyor.