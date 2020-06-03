ABD sokaklarını savaş alınan çeviren Antifa PKK'den eğitim alan bir örgüt çıktı! Antifa kimdir? Antifa nedir?
ABD'de siyahi George Floyd'un öldürülmesinin ardından başlayan isyanda ortaya çıkan Antifa, dünya kamuoyunun dikkatini çekti. ABD sokaklarını savaş alanına çeviren Antifa'nın terör örgütü olarak tanınması tartışılıyor. Antifa kimdir, nedir? sorusunun ardından ortaya çıkan fotoğraflar masum bir sivil örgüt olmadıklarını gözler önüne serdi.
ABD Başkanı Trump'ın "Antifa terör örgütü olarak tanınacaktır" sözlerinin ardından gözler söz konusu örgüte çevrildi. ABD sokaklarını yangın yerine çeviren Antifa, dünya kamuoyunun gündemine oturdu.
PKK/YPG TARAFINDAN EĞİTİLİYORLAR
Tam adı Anti-Faşist Hareket olan grubun üyelerinin PKK/YPG tarafından yetiştirildiği ortaya çıktı. Terör örgütü tarafından eğitilen Antifa üyeleri, ülkeler içindeki ayaklanmalarda sokaklar savaş alanına çevirmek için görevlendirilmiş durumda.
2000'li yılların başında kabuğuna çekilen Antifa, 2017 itibarıyla yeniden ve daha radikal olarak sokaklara indi. Terör örgütü tarafından eğitilen Antifa, silahlı direnişi savunan aşırı solcuları cephelerine çekmeye başladı.
Ülkeler içinde çıkan eylemlerde kullanılmak için eğitilen militanların Suriye'deki görüntüleri gündeme oturdu.
SURİYE'DEKİ GÖRÜNTÜLER GERÇEKLERİ ORTAYA ÇIKARDI
ABD'deki ırkçı bir polisin siyahi George Floyd'u öldürmesiyle başlayan protestolar, sokak savaşlarına döndü. İş yerleri yağmalandı, evler ve araçlar ateşe verildi.
ABD sokaklarında terör estiren Antifa, ülkenin başkanı Trump tarafından 'terör örgütü' olarak yorumlandı. Gerçekler ise Suriye'deki PKK/YPG tarafından alınan eğitim sırasında çekilen fotoğrafların ortaya çıkmasıyla belli oldu.
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