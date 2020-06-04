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İngiltere'de koronavirüs paniği! Bakana sağlık ekipleri müdahale etti

Parlamentosu'nda koronavirüs paniği yaşandı. 'nda konuşması sırasında terini ve burnunu sildiği görülen İngiltere Ekonomi Bakanı Alok Sharma’ya koronavirüs testi yapıldı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 04.06.2020 Güncelleme Tarihi: 04.06.2020
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BAKANA SAĞLIK EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Parlamentosu'nun alt kanadı 'nın dünkü oturumunda hareketli anlar yaşandı. Ekonomi Bakanı Alok Sharma parlamentoda konuşma yaptığı sırada terleyerek, sürekli elini yüzüne götürmesi parlamentoda paniğe neden oldu.

İngiltere'de koronavirüs paniği! Bakana sağlık ekipleri müdahale etti | VİDEO İNGİLTERE'DE KORONAVİRÜS PANİĞİ! BAKANA SAĞLIK EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ | VİDEO

SAĞLIK EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Konuşmasını sık sık bölmek zorunda kalan Sharma burnunu çekmeye çalışınca sağlık ekipleri olaya müdahale etti.

Sharma'ya koronavirüs testi yapıldı.Öte yandan Sharma'nın testinin pozitif çıkması durumunda "yakın temaslarının" 14 gün boyunca kendilerini karantinaya alması gerektiği belirtildi.

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