Darbeci Hafter'e bir şok daha! Halk geri dönüyor
Libya'nın meşru hükümetinin yaptığı başarılı operasyonlar sonucu dağılma noktasına gelen darbeci Hafter'e bir şok daha. Hafter’e bağlı milislerden kurtarılan bölgelere halkın geri döndüğü bildirildi.
Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) ordusunun Hafter'e bağlı milislerden kurtardığı bölgelere halkın geri döndüğü bildirildi.
Libya'nın BM nezdindeki meşru temsilcisi UMH'ye bağlı birlikler, 'Öfke Volkanı' operasyonu kapsamında ilerleyişini sürdürüyor. Libya halkı, UMH ordusunun gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerden kurtarılan Hadaba bölgesine dönüş yapıyor. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, halkın bölgeye dönüşü sırasında sevinç gösterileri yer aldı.
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