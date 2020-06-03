Son dakika: İtalya'da seyahat kısıtlaması kalktı
İtalya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında getirilen bölgeler arası seyahat kısıtlamasını kaldırırken, dış sınırlarını da Avrupa Birliği (AB) ve Schengen Bölgesi ülkelerine açtı. AB ve Schengen Bölgesi ülkelerine sınır kapıları açılırken, gelenler için 14 günlük karantina uygulaması da sonlandırıldı.
Salgının Avrupa'da ilk ve en ağır etkilediği yer olan İtalya'da 10 Mart'tan bu yana uygulanan tedbirlerin kalkmasıyla ülke içinde bölgeler arası seyahat önündeki kısıtlamalar ve izin belgesi uygulamaları sonlandırıldı. Buna ilişkin tren seferleri artırılırken, ülke genelinde 23 havaalanı da ulaşıma açıldı.
Virüsle birlikte yaşanılacak dönem olarak anılan "2. aşama" tedbirleri çerçevesinde yüksek hızlı trenlere, 37,5 derece ve üstünde ateşi olanlar alınmayacak.
Diğer yandan, Başbakanlık kararnamesiyle ülke genelinde seyahat yasağı kalkmasına karşın bazı bölge yönetimleri önlemleri bir süre daha sürdürme kararını verdi.
Başkent Roma'nın içinde bulunduğu Lazio Bölgesi, 37,5 derece ve üzerinde ateşi olanları bölgeye kabul etmezken, Sardinya Adası yönetimi ise adaya gelenler için kay��t olmaları şartını koşuyor.
Bu arada, seyahat kısıtlamasının kalkmasıyla sabah saatlerinde ülkenin güneyinde Messina Boğazı'nı geçerek Sicilya'ya ulaşmak isteyenlerin araç kuyruğu oluşturduğu görüldü.
İTALYA AB'YE DE SINIRLARINI AÇTI
İtalya, bugünden itibaren AB ve Schengen Bölgesi ülkelerine dış sınırlarını açarken, gelenler için 14 günlük karantina uygulaması ve diğer önleyici tedbirleri de yürürlükten kaldırdı.
İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün çok önemli bir tarih. Bugünden itibaren İtalyanlar, ülke içinde özgürce hareket edebilir. Aynı zamanda bu, tüm dünyaya İtalya olarak verdiğimiz önemli bir güven mesajıdır. Yeni başlayan ve normale dönmeye hazır olan bir ülke." ifadelerini kullandı.
İtalyan basını da bölgeler arası seyahatle dış sınırların AB ülkelerine açılmasını, "İtalya yeniden açılıyor" ve "İtalya seyahat etmeye geri dönüyor" başlıklarıyla gördü.
İtalya'nın AB ülkelerine sınırlarını açmasına karşılık, salgının Avrupa'da ilk çıktığı yer olan İtalya'ya bu konuda bazı ülkelerin mesafeli olması, bazı ülkelerin ise şartlı izin vermesi nedeniyle Avrupalı turist akışının ne zaman başlayacağı ülkede merak konusu olmaya devam ediyor.
İtalya'da Kovid-19 salgını nedeniyle şubat ayından bugüne kadar 33 bin 530 kişi hayatını kaybetti.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- Papa Francis'ten George Floyd açıklaması
- Sosyal mesafe kuralı corona virüsten koruyor mu?
- Darbeci Hafter'e bir şok daha! Halk geri dönüyor
- Irkçılık karşıtı gösteriler Avrupa'ya da sıçradı!
- Firari FETÖ’cü Emre Uslu’dan alçaklık!
- Ajanslar son dakika geçti! Operasyon başladı
- Belçika'da hayat normale dönmeye başladı!
- Hayat 110 gün sonra tamamen normale döndü
- İran'dan flaş mesaj: ABD deşifre oldu!
- Korona aşısı açıklaması: Olumlu sonuç aldık
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bekleyiş sürüyor! La Casa De Papel 5. sezon fragmanı yayınlandı mı? Netflix La Casa De Papel 5. kısım ne zaman çıkacak?
- Emlak Konut'tan 3 yıl sonra ödemeli kampanya! İstanbul, Ankara, İzmir Emlak Konut proje fiyatları ne kadar?
- Bekçi alımı müjdesi! 2020 bekçi alımları ne zaman olacak? Polis Akademisi bekçi alımı duyurusu geldi mi?
- Pandemi sonuçları nereden öğrenilir? 2020 3. faz e-Devlet 1000 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır?
- Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 6-7 Haziran'da hangi illerde sokağa çıkma yasağı yok? | SON DAKİKA HABERLER
- Açık lise öğrencileri dikkat! 2020 AÖL sınavı ne zaman? AÖL sınav yerleri ne zaman belli olacak?
- MEB açıklamaları: LGS sınav giriş yerleri ne zaman belli olacak? 2020 LGS sınavı ne zaman? Sınav nasıl olacak?
- Son dakika: Emekli ve memur maaşı enflasyon farkı zam oranı nedir? 2020 Temmuz zammı ne kadar olacak?
- 0-18 yaş arası sokağa çıkma izni saatleri kaç? Bugün çocuklar ve gençler dışarı ne zaman çıkacaklar?
- Altın fiyatları 3 Haziran 2020: Gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar? Altın düşecek mi, yükselecek mi?
- Haziran ayı 2020 kira artış oranı ne kadar? Haziran ayı TEFE TÜFE kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır?
- Nazım Hikmet şiirleri ile anılıyor! Nazım Hikmet'in ölümünün 57. yılı! Nazım Hikmet Ran kimdir?