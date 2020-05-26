Libya ordusu 15 Hafter milisini ele geçirdi
Libya'da darbe girişimine kalkışan Hafter'e peş peşe darbe indiriliyor. Libya ordusu, Trablus'un güneyinde Hafter'e bağlı 15 milisi yakaladığını açıkladı.
Libya ordusu, başkent Trablus'un güneyinde, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı 15 milisi yakaladı.
Libya Ordu Sözcüsü Albay Muhammed Kununu, yaptığı yazılı açıklamada, ordu birliklerinin Trablus'un güney bölgelerinde yürüttüğü operasyonlarda El-Halle mevkisinde Hafter'e bağlı 15 milis unsurunu ve bir askeri aracı ele geçirdiğini bildirdi.
LİBYA HÜKÜMETİNİN BELDELERİ MİLİSLERDEN ARINDIRMASI SÜRÜYOR
Libya ordusu, Hafter'e bağlı milislerin karşısında son dönemde pek çok askeri başarıya imza attı.
Hafter milislerini 18 Mayıs'ta ülkenin batısındaki stratejik Vatiyye Üssü'nden çıkaran Libya hükümeti, batı bölgelerindeki farklı beldeleri de milislerden arındırmaya devam ediyor. Hafter milislerinin başkente saldırılarında harekat ve ikmal merkezi olarak kullandıkları Terhune kentini kuşatan ordu birlikleri, bu hamlesiyle başkentin güneyindeki milis güçlerini Terhune kentini savunmaya çekilmeye zorladı.
Ordu birlikleri, dün başkentin güneyinde aralarında Hamza, Yermuk, es-Savarih askeri kamplarının da yer aldığı geniş bir bölgeyi milislerden arındırdı.
ÇOK SAYIDA PATLAYICI TUZAKLADIKLARI ORTAYA ÇIKTI
Başkentin güneyindeki bazı noktalardan geri çekilen Hafter milislerinin, yerleşim bölgelerindeki konut ve yollara çok sayıda patlayıcı tuzakladığı ortaya çıkmıştı.
Hafter'e bağlı milisler, 4 Nisan 2019'da başkenti ele geçirmek için saldırı başlatmış ve ülkeyi şiddet sarmalına sürüklemişti. Bu süre zarfında pek çok yerleşim alanı hedef alınmış ve çok sayıda sivil yaşamını yitirmişti.
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