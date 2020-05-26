26 Mayıs 2020, Salı
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Libya ordusu 15 Hafter milisini ele geçirdi

'da darbe girişimine kalkışan Hafter'e peş peşe darbe indiriliyor. Libya ordusu, Trablus'un güneyinde Hafter'e bağlı 15 milisi yakaladığını açıkladı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 26.05.2020
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LİBYA ORDUSU 15 HAFTER MİLİSİNİ ELE GEÇİRDİ

ordusu, başkent Trablus'un güneyinde, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri 'e bağlı 15 milisi yakaladı.

Libya Sözcüsü Albay Muhammed Kununu, yaptığı yazılı açıklamada, ordu birliklerinin Trablus'un güney bölgelerinde yürüttüğü operasyonlarda El-Halle mevkisinde Hafter'e bağlı 15 milis unsurunu ve bir askeri aracı ele geçirdiğini bildirdi.

LİBYA HÜKÜMETİNİN BELDELERİ MİLİSLERDEN ARINDIRMASI SÜRÜYOR

Libya ordusu, Hafter'e bağlı milislerin karşısında son dönemde pek çok askeri başarıya imza attı.

Hafter milislerini 18 Mayıs'ta ülkenin batısındaki stratejik Vatiyye Üssü'nden çıkaran Libya hükümeti, batı bölgelerindeki farklı beldeleri de milislerden arındırmaya devam ediyor. Hafter milislerinin başkente saldırılarında harekat ve ikmal merkezi olarak kullandıkları Terhune kentini kuşatan ordu birlikleri, bu hamlesiyle başkentin güneyindeki milis güçlerini Terhune kentini savunmaya çekilmeye zorladı.

Ordu birlikleri, dün başkentin güneyinde aralarında Hamza, Yermuk, es-Savarih askeri kamplarının da yer aldığı geniş bir bölgeyi milislerden arındırdı.

ÇOK SAYIDA PATLAYICI TUZAKLADIKLARI ORTAYA ÇIKTI

Başkentin güneyindeki bazı noktalardan geri çekilen Hafter milislerinin, yerleşim bölgelerindeki konut ve yollara çok sayıda patlayıcı tuzakladığı ortaya çıkmıştı.

Hafter'e bağlı milisler, 4 Nisan 2019'da başkenti ele geçirmek için saldırı başlatmış ve ülkeyi şiddet sarmalına sürüklemişti. Bu süre zarfında pek çok yerleşim alanı hedef alınmış ve çok sayıda sivil yaşamını yitirmişti.

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