Son dakika: İngiltere koronavirüs vaka sayısını açıkladı
Son dakika haberleri... İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 113 artarak 38 bin 489’a yükseldi. İngiltere, Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı bakımından Avrupa'da birinci, dünyada da ABD'den sonra ikinci sırada bulunuyor.
İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı 113 artarak 38 bin 489 oldu.
Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 113 kişi daha hayatını kaybederken toplam ölü sayısı 38 bin 489'a çıktı. Vaka sayısı ise 1936 artarak 274 bin 762 oldu.
Son bir günde 115 bin 725 test yapılırken toplam test sayısı mükerrerler dahil 4 milyon 285 bin 738'e yükseldi.
İngiltere, Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı bakımından Avrupa'da birinci, dünyada da ABD'den sonra ikinci sırada bulunuyor.
İlk etapta "toplumsal bağışıklık kazanılması amacıyla virüsün kontrollü yayılması" stratejisini izleyen İngiliz hükümeti, ölü sayısının yaklaşık 300 bin olabileceğine yönelik raporlar ve eleştirilerin ardından geri adım atmıştı.
İngiltere'de 23 Mart'ta başlayan kısıtlamalarda 13 Mayıs'ta kısmi gevşemeye gidilerek egzersiz için dışarı çıkışlara getirilen sınırlama kaldırılmış, inşaat ve imalat sektörü işçileri gibi evden çalışmaları mümkün olmayan kişilerin de iş başı yapmalarına izin verilmişti.
Gevşeme adımlarının ikinci aşamasında ise 1 Haziran itibarıyla ilkokulların açılmasına ve profesyonel spor müsabakalarının başlamasına, 15 Haziran'da ise tüm perakende mağazaların açılmasına karar verilmişti.
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