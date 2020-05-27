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Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Almanya'da çarpıcı araştırma: Darbeci Hafter silah ambargosunu nasıl deldi?

Son dakika: Almanya'da çarpıcı araştırma: Darbeci Hafter silah ambargosunu nasıl deldi?

Son dakika haberine göre 'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri 'e bağlı milislerin Alman malı askeri ekipmanlara nasıl eriştiği araştırılıyor.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 27.05.2020 Güncelleme Tarihi: 27.05.2020
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DARBECİ HAFTER SİLAH AMBARGOSUNU NASIL DELDİ?

Stern dergisinde yer alan haberde Hafter yanlılarınca kullanılan yapımı Pantsir Hava Savunma füzelerinin Alman firması MAN tarafından üretilen SX45 tipi kamyonlara monte edildiğinin görüldüğü ve böylece silah ambargosunun delindiği vurgulandı.

Haberde Birleşmiş Milletler () raporuna göre dünyada MAN kamyonlarıyla Pantsir füzelerini monte ederek kullanan ordunun Birleşik Arap Emirlikleri () olduğuna işaret edildi.

BAE'nin uçaklarla 'ya naklettiği hava savunma sistemlerininin geçen hafta görüntülendiği kaydedildi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Adebahr, söz konusu haberin ardından yaptığı açıklamada konunun detaylıca araştırıldığını belirtti.

Adebahr ayrıca Rusya'nın Libya'ya uçak gönderdiği iddialarına ilişkin gelişmeleri endişeyle izlediklerini vurguladı.

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