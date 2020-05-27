Son dakika: Almanya'da çarpıcı araştırma: Darbeci Hafter silah ambargosunu nasıl deldi?
Son dakika haberine göre Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin Alman malı askeri ekipmanlara nasıl eriştiği araştırılıyor.
Stern dergisinde yer alan haberde Hafter yanlılarınca kullanılan Rusya yapımı Pantsir Hava Savunma füzelerinin Alman firması MAN tarafından üretilen SX45 tipi kamyonlara monte edildiğinin görüldüğü ve böylece silah ambargosunun delindiği vurgulandı.
Haberde Birleşmiş Milletler (BM) raporuna göre dünyada MAN kamyonlarıyla Pantsir füzelerini monte ederek kullanan ordunun Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) olduğuna işaret edildi.
BAE'nin uçaklarla Libya'ya naklettiği hava savunma sistemlerininin geçen hafta görüntülendiği kaydedildi.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Adebahr, söz konusu haberin ardından yaptığı açıklamada konunun detaylıca araştırıldığını belirtti.
Adebahr ayrıca Rusya'nın Libya'ya uçak gönderdiği iddialarına ilişkin gelişmeleri endişeyle izlediklerini vurguladı.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- Afganistan'da 900 Taliban üyesi serbest bırakıldı
- İran'da son 24 saatte 56 kişi hayatını kaybetti
- Rusya'dan flaş Libya kararı
- Hollanda'da corona virüs ölümleri devam ediyor!
- Çin liderinden orduya flaş talimat
- Trump'tan daha önce görülmemiş tehdit!
- ABD'de 24 saatlik bilanço açıklandı!
- Putin mahkemelik oldu
- AB'den 750 milyar euroluk 'teklif'
- Tartışılan ilaçla ilgili flaş karar!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Aldın Aldın! 28 Mayıs A101 aktüel ürünler kataloğu: Bu hafta blender seti ve vakumlu poşet dikkat çekiyor!
- Türkiye son durum! İl il corona virüsü vaka ve ölenlerin sayısı kaç? 27 Mayıs Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosu
- İkramiyeye zam formülü! SSK Bağkur emekli ikinci bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Kim, ne kadar alacak?
- Subay alımında son dakika! MSÜ tercih tarihleri açılandı! 2020 MSÜ tercihleri ne zaman yapılacak?
- talep.toki.gov.tr: TOKİ Van kura sonuçları yayımlandı mı? 2020 TOKİ Van Tuşba isim isim kura sonuçları sorgula
- Bilim Kurulu üyesinden açıklama! Düğün salonları ne zaman açılacak? 2020 düğünler ne zaman başlayacak?
- Detaylar belli oluyor! İdari izin ne zaman sona erecek? Kamuda uzaktan ve esnek çalışma ne zaman bitecek?
- TOKİ Şanlıurfa kura sonuçları isim listesi: 2020 Karaköprü Maşuk TOKİ kura çekimi sonuçları sorgulama
- 20 yaş altı yasak kalktı mı? 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Sokağa çıkma cezası ne kadar?
- Son dakika! Mesire yerleri ne zaman açılacak? Sahiller, piknik alanları ve plajlar ne zaman açılıyor?
- Son dakika! 15 ilde seyahat yasağı ne zaman kalkar? Şehirler arası giriş çıkış yasağı ne zaman bitecek?
- Demokrasinin infazı! 27 Mayıs 1960 darbesi nedir? 27 Mayıs'ta ne oldu? 27 Mayıs darbesini kim yaptı?