SpaceX - NASA ilk insanlı uçuş | CANLI YAYIN

ABD menşeli uzay çalışmaları, roket ve uzay mekiği üretim firması olan SpaceX'in ürettiği Crew Dragon isimli uzay mekiği ile dünya yörüngesine ilk insanlı uçuş yapılmaya hazırlanılıyor. NASA ile SpaceX ortaklığında gerçekleştirilen tarihi çalışmayı ahaber.com.tr'den canlı olarak izleyebilirsiniz.