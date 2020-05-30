30 Mayıs 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri SpaceX - NASA ilk insanlı uçuş | CANLI YAYIN

SpaceX - NASA ilk insanlı uçuş | CANLI YAYIN

Amerikan mekiği ve roket üretim şirketi  ile  tarafından ortak çalışmayla dünya yörüngesine  isimli uzay mekiğiyle denemesi yapılıyor. İlk insanlı uçuş denemesini ahaber.com.tr'den canlı olarak izleyebilirsiniz.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 30.05.2020
ABONE OL
SPACEX - NASA İLK İNSANLI UÇUŞ | CANLI YAYIN

ABD menşeli çalışmaları, roket ve uzay mekiği üretim firması olan 'in ürettiği isimli uzay mekiği ile dünya yörüngesine yapılmaya hazırlanılıyor. ile SpaceX ortaklığında gerçekleştirilen tarihi çalışmayı ahaber.com.tr'den canlı olarak izleyebilirsiniz.

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA