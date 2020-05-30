SpaceX - NASA ilk insanlı uçuş | CANLI YAYIN
Amerikan uzay mekiği ve roket üretim şirketi SpaceX ile NASA tarafından ortak çalışmayla dünya yörüngesine Crew Dragon isimli uzay mekiğiyle ilk insanlı uçuş denemesi yapılıyor. İlk insanlı uçuş denemesini ahaber.com.tr'den canlı olarak izleyebilirsiniz.
ABD menşeli uzay çalışmaları, roket ve uzay mekiği üretim firması olan SpaceX'in ürettiği Crew Dragon isimli uzay mekiği ile dünya yörüngesine ilk insanlı uçuş yapılmaya hazırlanılıyor. NASA ile SpaceX ortaklığında gerçekleştirilen tarihi çalışmayı ahaber.com.tr'den canlı olarak izleyebilirsiniz.
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