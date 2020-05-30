30 Mayıs 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Prens Selman oyun bağımlısı çıktı! 3 yılda servet harcadı

Prens Selman oyun bağımlısı çıktı! 3 yılda servet harcadı

Adı sık sık skandallara karışan Muhammed bin Selman'ın oyun tutkunu olduğu ortaya çıktı. Selman, bir mobil oyuna 3 yılda servet denebilecek bir rakam harcadı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 30.05.2020 Güncelleme Tarihi: 30.05.2020
ABONE OL
OYUN BAĞIMLISI ÇIKTI! 3 YILDA SERVET HARCADI

Muhammed bin Selman'ın 3 yılda bir mobil oyuna yaklaşık 70 bin dolar harcadığı iddia edildi.

oyunları alanında uzman "Dot Esports" sitesinde yer alan haberde, Bin Selman'ın 2017 yılından beri "Battle Pass" oyununa harcadığı meblağın 70 bin dolara yaklaştığı öne sürüldü.

Bin Selman'ın sadece 2020 yılında söz konusu için 6 bin dolar, 2018 yılında ise 42 bin 100 dolar ödeme yaptığı iddia edildi.

Bin Selman'ın 2011 yılından beri 10 binden fazla maç yaptığı ve toplam 5 bin 772'sini kazandığı ileri sürüldü.

KULLANICI İSMİ ORTAYA ÇIKTI
Bu arada, aktivistleri, Suudi Prensi Bin Selman'ın "Abdullah es-Suud" kullanıcı ismiyle 2011 yılından beri aboneliğini sürdürdüğüne dair paylaşımlarda bulundu.

Sosyal medya aktivistleri, Prens Bin Selman'ın online oyunlara bağlı bir kişi olduğunu öne sürdü.

Suudi Arabistan yönetimine yakın bazı sosyal medya hesaplarından ise bahsi geçen oyuncunun Suudi Arabistan Krallığı ailesinden bir isim olduğuna dair söylentiler bulunduğu ancak bu kişinin Muhammed bin Selman olduğu yönünde teyitli bilginin bulunmadığı savunuldu.

Prens Selman sınır tanımıyor! Çocukları kaçırdı PRENS SELMAN SINIR TANIMIYOR! ÇOCUKLARI KAÇIRDI
Son dakika: Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman MBS şokta! Paramparça oldu SON DAKİKA: SUUDİ VELİAHT PRENS MUHAMMED BİN SELMAN (MBS) ŞOKTA! "PARAMPARÇA OLDU"
Putin ve Suudi Prens Bin Selman anlaştı! Petrol fiyatları yine artacak PUTİN VE SUUDİ PRENS BİN SELMAN ANLAŞTI! PETROL FİYATLARI YİNE ARTACAK

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA