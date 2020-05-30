30 Mayıs 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Rusya'dan Hafter'e sağlanan 1,1 milyar dolarlık sahte Libya dinarı yakalandı

Rusya'dan Hafter'e sağlanan 1,1 milyar dolarlık sahte Libya dinarı yakalandı

Son dakika haberi... ABD , bir Rus kamu şirketince 'nın doğusundaki 'in güdümündeki sözde merkez bankası için basılan 1,1 milyar dolar değerindeki sahte Libya dinarına Malta makamlarının el koyduğunu açıkladı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 30.05.2020
ABONE OL
RUSYA'DAN HAFTER'E SAĞLANAN 1 MİLYAR DOLARLIK SAHTE LİBYA DİNARI YAKALANDI

Bakanlığından yapılan açıklamada, "ABD, Malta hükümetinin Rus kamu şirketi Goznak tarafından ülkenin doğusundaki gayrimeşru paralel bir yapı tarafından sipariş edilen 1,1 milyar dolar değerindeki sahte dinarı banknotlarına el konulduğuna ilişkin 26 Mayıs'taki duyurusunu memnuniyetle karşıladı." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada "Trablus'taki hükümetin yönetimindeki Merkez Bankası'nın ülkenin tek meşru merkez bankası" olduğu aktarıldı.

tarafından basılan sahte banknotların daha önce de ülkede dolaşıma sokulmasının Libya'nın ekonomik zorluklarını artırdığına dikkat çekilen açıklamada, ABD'nin "Birleşmiş Milletler ve uluslararası ortaklarıyla Libya'nın egemenliğini ve istikrarını hedef alan yasa dışı eylemleri önlemedeki arzusunu koruduğu" belirtildi.

ABD , bu olayın "bir kez daha Rusya'nın Libya'daki istikrarı bozan ve kötü eylemlerine son vermesi gereğini gösterdiğinin" altını çizdi.

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri , ülkenin doğusunda sözde alternatif devlet kurumları oluşturma çabasına girmişti. Bu kapsamda sözde bir merkez bankası kurduran Halife Hafter, bu sayede borçlanmaya çalışmış ve Rusya'da bastırdığı yüklü miktarda sahte Libya dinarı banknotunu dolaşıma sokarak ülkede enflasyona ve Libya dinarının yabancı para birimleri karşısında değer kaybına yol açmıştı.

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA