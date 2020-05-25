Prens Selman sınır tanımıyor! Çocukları kaçırdı
Koronavirüs salgını nedeniyle zor günlerden geçen ve projeleri bir bir ertelenen Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'ın, yurt dışına kaçan üst düzey bir yetkilinin çocuklarını rehin aldığı öne sürüldü.
Suudi Arabistan'da son yıllarda kraliyet ailesi üyelerine ve çok sayıda üst düzey yetkiliye yönelik olarak gerçekleştirilen cadı avından kaçan üst düzey bir yetkili, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın hedef tahtasına oturdu.
İKİ ÇOCUĞUNU REHİN ALDIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ
Veliaht Prens Muhammed'in, Suudi Arabistan'a dönmeyi reddeden eski bir üst düzey istihbarat yetkilisi olan Dr. Saad el Cabri'nin iki çocuğunu rehin aldığı öne sürüldü.
HİÇBİR GEREKÇE GÖSTERMEDEN GÖTÜRDÜLER
İddia sahibi olan Cabri'nin büyük oğlu Halid, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, yaklaşık 20 arabada bulunan 50 kadar güvenlik görevlisinin, ailesinin Suudi Arabistan'daki evini basarak 20 ve 21 yaşlarındaki iki kardeşini kaçırdıklarını söyledi.Babasıyla birlikte yaklaşık üç yıldır Kanada'da sürgün hayatı yaşayan Halid, Riyad'daki evlerinde derinlemesine araştırma yapıldığını, güvenlik kameralarındaki disklerin söküldüğünü ve hiçbir suçlama ya da açıklama yapılmaksızın kardeşlerinin götürüldüğünü anlattı.
"İSTEDİKLERİ YALANI HEMEN ÜZERİNE YAPIŞTIRIRLAR"
Akşam'ın BBC'den aktardığı habere göre,Babasının Suudi Arabistan'a dönmesi noktasında baskı yapmak için kardeşlerinin kaçırıldığına inandığını ifade eden Halid, "Kardeşlerimin yaşayıp yaşamadığını bile bilmiyorum. Babam ülkeye dönerse hemen tutuklanacağına şüphe yok. İstedikleri herhangi bir yalanı üzerine yapıştırabilirler." dedi.
DR. SAAD EL CABRİ KİMDİR?
Kral Abdullah bin Abdülaziz'in öldüğü 2015 yılına dek Suudi Arabistan'da bakanlığın yanı sıra pek çok üst düzey devlet kademesinde görev alan Dr. Saad el Cabri, yapay zeka üzerine doktora çalışması bulunan ve Batılı istihbarat ajanslarıyla yakın irtibat halinde olan bir isimdi.
Ülkenin eski Veliaht Prensi Muhammed bin Nayif'e yakınlığıyla bilinen Dr. Saad el Cabri, Kral Abdullah'ın ölümünden sonra Selman bin Abdülaziz'in tahta geçmesiyle birlikte güçlenen ve İçişleri Bakanı olarak atanan Muhammed bin Selman ile anlaşamamıştı.
Özellikle Suudi Arabistan'ın Yemen'deki iç savaşa müdahale etmesine karşı çıkan Dr. Saad el Cabri, 2017 yılında Muhammed bin Selman tarafından gerçekleştirilen ve Veliaht Prens olarak atanmasıyla sonuçlanan saray darbesinin ardından Kanada'ya kaçmıştı.
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