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Haberler Galeri Son dakika: Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman (MBS) şokta! "Paramparça oldu"

Son dakika: Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman (MBS) şokta! "Paramparça oldu"

Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman namı diğer "MBS" büyük şokta... Muhammed bin Selman, siyasi rakiplerini bir bir saf dışı bıraktığı ülkede, corona virüs (Covid-19) salgınıyla birlikte ekonomi de çökmüş vaziyette! Merkez Bankası'nın yalnızca bir aylık kaybı 26 milyar doları bulurken, ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in aynı anda canını sıkan Veliaht Prens'in dev projeleri ise paramparça durumda! İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 14.05.2020 12:20 Güncelleme Tarihi: 14.05.2020 12:35
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Son dakika: Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman MBS şokta! Paramparça oldu

Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman namı diğer "MBS" büyük şokta... Muhammed bin Selman, siyasi rakiplerini bir bir saf dışı bıraktığı ülkede, corona virüs (Covid-19) salgınıyla birlikte ekonomi de çökmüş vaziyette! Merkez Bankası'nın yalnızca bir aylık kaybı 26 milyar doları bulurken, ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in aynı anda canını sıkan Veliaht Prens'in dev projeleri ise paramparça durumda! İşte haberin detayları...

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Son dakika: Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman MBS şokta! Paramparça oldu

Corona virüs salgınının tam anlamıyla tepetaklak ettiği Suudi Arabistan'da, ekonomik çöküntünün detayları ortaya çıkıyor. Her yıl on milyarlarca dolarlık silah satın alan ve petrolden kazandığı paralarla Kraliyet ailesinin lüks yaşam sürdüğü ülkede neler olduğunu, BBC güvenlik muhabiri Frank Gardner yazdı:

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Son dakika: Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman MBS şokta! Paramparça oldu

"Bir zamanlar, hiç vergi koymamasıyla meşhur olan Suudi Arabistan, Katma Değer Vergisini (KDV) yüzde 5'ten yüzde 15'e çıkarttığını ve gelecek aydan itibaren geçim yardımının iptal edileceğini duyurdu.

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Son dakika: Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman MBS şokta! Paramparça oldu

Bu kararlar, küresel petrol fiyatlarının geçen yıla kıyasla yarıdan aza düşmesini, hükümetin gelirlerinin yüzde 22 azalmasını ve büyük petrol projelerinin şimdilik rafa kaldırılmasını izliyor.

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Son dakika: Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman MBS şokta! Paramparça oldu

Devlet petrol şirketi Saudi Aramco, büyük ölçüde ham petrol fiyatlarının çökmesi nedeniyle, yılın ilk çeyreğinde net kârında yüzde 25'lik azalma olduğunu açıkladı.