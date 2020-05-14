Son dakika: Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman (MBS) şokta! "Paramparça oldu"

Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman namı diğer "MBS" büyük şokta... Muhammed bin Selman, siyasi rakiplerini bir bir saf dışı bıraktığı ülkede, corona virüs (Covid-19) salgınıyla birlikte ekonomi de çökmüş vaziyette! Merkez Bankası'nın yalnızca bir aylık kaybı 26 milyar doları bulurken, ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in aynı anda canını sıkan Veliaht Prens'in dev projeleri ise paramparça durumda! İşte haberin detayları...