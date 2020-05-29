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Son dakika: Libya’da UHM güçleri stratejik noktaları kontrol altına aldı

Son dakika haberi... ’da ’ne () bağlı güçler çevresinde bulunan stratejik noktaları kontrol altına aldı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 29.05.2020 Güncelleme Tarihi: 29.05.2020
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LİBYA’DA STRATEJİK NOKTALAR KONTROL ALTINA ALDI

'da 'ne () bağlı güçlerin ilerleyişi devam ediyor. UMH Askeri Birlikleri Resmi Sözcüsü Yarbay Muhammed Kununu, yaptığı açıklamada UHM güçleri başkent Trablus'un güneyinde bulunan çevresindeki stratejik noktaların kontrol altına alındığını duyurdu.

Kanunu, Darbeci General Hafter'e bağlı milislerin bölgeden temizlendiğini aktardı.

Öte yandan UHM güçleri Kazirma bölgesinin büyük bölümünde kontrolü sağlarken, Trablus'un güneyindeki Kasr bin Gaşir bölgesine saldırı başlattı.

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