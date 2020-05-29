Son dakika: İtalya koronavirüs vaka sayısını açıkladı
Son dakika haberleri... İtalya koronavirüsten en büyük yara alan ülkelerden biri oldu. Türkiye ve Çin'in yardımlarıyla vaka sayısını düşürmeyi başaran İtalya, son 24 saatlik vaka sayısını açıkladı.
İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 87 artarak 33 bin 229'a yükseldi.
Ülkede 3 aydır devam eden Kovid-19 salgınına ilişkin son bilgiler, Sivil Savunma kurumundan yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu.
Açıklamaya göre, ülkedeki aktif koronavirüs vaka sayısı 1811'lik düşüşle 46 bin 175'e geriledi. Bugüne kadar Kovid-19 bulaşanların toplam sayısı ise 232 bin 248'e ulaşırken, ülke genelinde son 24 saatte kaydedilen yeni vaka sayısı da 516 oldu.
İyileşenlerin sayısı bugün 2 bin 240'lık artışla 152 bin 844'e çıktı.
Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 87 daha artarak 33 bin 229'a yükseldi.
Yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısındaki düşüş sürüyor. Dün 489 olan sayı, bugün 475'e geriledi.
Ülke genelinde bugüne kadar, 3 milyon 755 bin 279 test yapıldı.
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