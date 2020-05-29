Suriye’de Rus askeri konvoyuna şok! "Sizi istemiyoruz"
Suriye’de sivil vatandaşlar devriye atan Rus askeri konvoyunu taşladı. Vatandaşlar, Beşar Esad rejiminden kurtarılan bölgelerde Rus askerlerini istemediklerini dile getirdi.
Suriye'nin İdlib kentinin güneyinde bulunan Eriha kenti yakınlarında M4 karayolunda devriye görevine çıkan Rus askeri konvoyu bölgede yaşayan sivil halk tarafından taşlandı.
"SİZİ BURADA İSTEMİYORUZ"
Vatandaşlar, Esad rejiminden kurtarılan bölgelerde Rus askerlerini istemediklerini dile getirdi.
Öte yandan Türkiye ile Rusya arasında dün gerçekleştirilen 13. ortak kara devriyesi, Eriha kentinin batısında bulunan Urm el-Cuz köyü yakınlarına kadar ulaştı.
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