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Suriye’de Rus askeri konvoyuna şok! "Sizi istemiyoruz"

’de sivil vatandaşlar devriye atan konvoyunu taşladı. Vatandaşlar, rejiminden kurtarılan bölgelerde Rus askerlerini istemediklerini dile getirdi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 29.05.2020 Güncelleme Tarihi: 29.05.2020
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RUS ASKERİ KONVOYUNA ŞOK!

'nin kentinin güneyinde bulunan Eriha kenti yakınlarında M4 karayolunda devriye görevine çıkan konvoyu bölgede yaşayan sivil halk tarafından taşlandı.

"SİZİ BURADA İSTEMİYORUZ"

Vatandaşlar, Esad rejiminden kurtarılan bölgelerde Rus askerlerini istemediklerini dile getirdi.

Son dakika: MSB duyurdu: Rusya ile 13’üncü ortak devriye icra edildi SON DAKİKA: MSB DUYURDU: RUSYA İLE 13’ÜNCÜ ORTAK DEVRİYE İCRA EDİLDİ

Öte yandan ile arasında dün gerçekleştirilen 13. ortak kara devriyesi, Eriha kentinin batısında bulunan Urm el-Cuz köyü yakınlarına kadar ulaştı.

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