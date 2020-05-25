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Son dakika: Türkiye Libya'daki dengeleri değiştirdi! Yüzlerce Rus paralı askerleri kaçıyor |Video

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Giriş: 25.05.2020 16:11
Güncelleme:25.05.2020 16:13
Son dakika haberi; Türkiye'nin desteği Libya'daki dengeleri değiştirdi. Türkiye'nin desteklediği Libya askeri ordusunun ilerleyişi sürüyor. Darbeci Hafter lehine mücadele etmek için Libya'ya gelen sayıları 1-500-1.600 arasında bulunan Rus paralı askerleri Türkiye'nin desteğini alan Libya ordusu karşısında çaresiz kaldığı ve bölgeden kaçtığı iddia edildi. A Haber muhabiri bölgedeki sıcak gelişmebib detaylarını anlattıö

Son dakika haberi; Türkiye'nin desteği Libya'daki dengeleri değiştirdi. Türkiye'nin desteklediği Libya askeri ordusunun ilerleyişi sürüyor.

Son bir haftada sıcak çatışmaların yaşandığı bölgelerde darbeci Hafter milislerinin ellerinden kurtarılan belde sayısı her geçen gün artıyor. Hafter lehine mücadele etmek için Libya'ya gelen sayıları 1-500-1.600 arasında bulunan Rus paralı askerleri Türkiye'nin desteğini alan Libya ordusu karşısında çaresiz kaldı.

Bölgeden alınan son bilgilere göre Rus paralı askerlerinin kaçtığını iddia edildi. Sıcak bölgedeki son dakika gelişmelerinin detaylarını A Haber muhabiri canlı yayında anlattı.

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