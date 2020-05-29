Türk gemilerine saldıracaklardı! Darbeci Hafter'in paralı askerleri kaçtı!
Darbeci Hafter, Türkiye karşısında bir kez daha çaresiz kaldı. Libya'dan kaçarak Malta'ya giden 20 paralı asker arasında adam başı 150 bin dolar teklif edilen 5 eski İngiliz askerin de yer aldığı iddia edildi.
İngiliz Daily Telegraph gazetesinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) Libya Yaptırım Komitesi tarafından hazırlanan gizli rapora dayandırdığı haberine göre, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin darbeci lideri Halife Hafter tarafından kiralanan paralı askerler arasında Kraliyet Deniz Piyadeleri ve Kraliyet Hava Kuvvetlerinde görev yapmış 5 eski asker de yer aldı.
Türk gemilerine karşı kullanılacak saldırı helikopterlerini kullanmaları için adam başı 150 bin dolar karşılığı kiralanan paralı askerler, operasyonun "komediye dönüşmesinin" ardından Malta'ya kaçtı.
Askerler ile Hafter'in temin edilen helikopterlerin kalitesi konusunda anlaşamadığı öne sürüldü.
İngiliz askerlerin geçen haziranda Libya'ya giden 20 paralı asker arasında yer aldığı belirtildi.
İKİ İSME ULAŞILDI
Operasyonun başını Güney Afrika Hava Kuvvetlerinde ve İngiliz ordusunda görev yapmış Steven Lodge adlı eski bir subayın çektiği belirtildi.
Güney Afrika merkezli havacılık şirketi "Umbra Aviation"ın direktörü olduğu belirtilen Lodge'un, halen İskoçya'da yaşadığı bilgisi de haberde yer aldı.
Umbra Aviation'ın Güney Afrika'dan gelen saldırı helikopterlerini Hafter'e Mozambik üzerinden ilettiği aktarılan haberde, Lodge'ın ise gazetenin kendisine yönelttiği soruya verdiği yanıtta BM raporundaki bilgilerin "bütünüyle yanlış" olduğunu iddia ettiği aktarıldı.
Operasyonda, Kraliyet Hava Kuvvetlerinde 26 yıl görev yapmış Andy Furness isimli eski bir askerin de yer aldığı kaydedilen haberde, bu kişinin de halen "Amber Tiger" adlı Cheltenham merkezli bir havacılık şirketinin yöneticiliğini sürdürdüğü bilgisine yer verildi.
Hava Kuvvetlerinden 2011'de ayrılan Furness'in, Libya operasyonuyla ilgili soruları yanıtlamayı reddettiği vurgulandı.
ZODYAKLA KAÇTILAR
"Opus Projesi" adı altında yürütülen operasyonun, 20 paralı askerin Libya'ya varmasından 4 gün sonra başarısızlıkla sonuçlandığı, tamamının helikopterleri de arkalarında bırakarak zodyaklarla Malta'ya kaçmak zorunda kaldığı kaydedildi.
Malta'ya 2 Haziran'da ulaşan askerlerin burada gözaltına alındığı ancak daha sonra serbest bırakıldığı belirtildi.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- Trump kritik kararnameyi imzaladı
- Uçak taşımacılığında tarihi adım! MagniX ilk kez havalandı
- ABD'den Batı Şeria ve Gazze Şeridi uyarısı
- Afrika'da iyileşenlerin sayısı 50 bini aştı
- İtalya koronavirüs vaka sayısını açıkladı
- Korkunç görüntüler gelmeye devam ediyor!
- Trump ve Macron'dan G-7 Liderler Zirvesi görüşmesi
- ABD'de felaket büyüyor! Ordu sokağa indi
- Suudi Arabistan'dan tartışmalı Umre kararı!
- Yunan basını çıldırdı
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son dakika: 19-20 yaş sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Sokağa çıkma yaş sınırı kaç oldu? Yaş aralığı 18'e mi düştü?
- Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? 30-31 Mayıs sokağa çıkma yasağı hangi illerde olacak? 15 il hangileri?
- Cuma saati 29 Mayıs: İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa'da cuma namazı saat kaçta? 2020 il il cuma vakitleri
- Cuma Hutbesi 29 Mayıs 2020! Bugünkü Diyanet Cuma hutbesi konusu: Hamdolsun Rabbimize
- İstanbul'un Fethi 567. yıl dönümü kutlama mesajları! 29 Mayıs 1453 İstanbul'un Fethi ile ilgili resimli sözler
- Seyahatte HES dönemi! HES kodu nasıl alınır? SMS ile HES kodu nasıl alınır? HES kodu ile kimler seyahat edebilir
- Son dakika: İç hatlar uçuşlar ne zaman başlayacak? Yurt dışı uçuşlar ne zaman açılacak? Uçak seferleri...
- Diyanet son dakika: Yarın cuma namazı kılınacak mı? Cuma namazları ne zaman başlayacak? Camiler ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA! Düğün yasakları ne zaman kalkıyor? Düğün sezonu ne zaman açılıyor? 2020 Düğünler ne zaman başlayacak?
- Son dakika: Özel kurslar ne zaman açılacak? 1 Haziran'da özel kurslar ve dershaneler açılacak mı?
- MSB ASAL: 2000/2 askerlik yerleri sorgulama ekranı! e-Devlet 2020 Haziran celbi er sınıflandırma sonuçları
- Hazırlıklar tamamlandı! Otobüs seferleri ne zaman başlıyor? 15 ilde şehirler arası seyahat yasağı kalktı mı?