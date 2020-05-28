HaberlerGaleriGeorge Floyd'un ölümü sonrası ABD yangın yeri! ABD’de polis şiddetine tepki büyüyor
George Floyd'un ölümü sonrası ABD yangın yeri! ABD’de polis şiddetine tepki büyüyor
ABD'nin Minneapolis eyaletinde polis şiddeti yüzünden hayatını kaybeden siyahi George Floyd'un ölümünü protesto eden yüzlerce göstericiye polis müdahale etti. Kaliforniya eyaletine sıçrayan protestolarda aralarında polis karakolunun da olduğu pek çok bina yakıldı mağazalar yağmalandı. Protestocular bir çok yeri de ateşe verdi.
Giriş Tarihi: 28.05.2020 13:31Güncelleme Tarihi: 28.05.2020 13:34