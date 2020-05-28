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George Floyd'un ölümü sonrası ABD yangın yeri! ABD’de polis şiddetine tepki büyüyor

ABD'nin Minneapolis eyaletinde polis şiddeti yüzünden hayatını kaybeden siyahi George Floyd'un ölümünü protesto eden yüzlerce göstericiye polis müdahale etti. Kaliforniya eyaletine sıçrayan protestolarda aralarında polis karakolunun da olduğu pek çok bina yakıldı mağazalar yağmalandı. Protestocular bir çok yeri de ateşe verdi.

Giriş Tarihi: 28.05.2020 13:31 Güncelleme Tarihi: 28.05.2020 13:34
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George Floyd'un ölümü sonrası ABD yangın yeri! ABD’de polis şiddetine tepki büyüyor

ABD'nin Minneapolis eyaletinde polis şiddeti yüzünden hayatını kaybeden siyahi George Floyd'un ölümüne yönelik protestolar ülkenin farklı eyaletlerine dalga dalga yayılıyor.

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George Floyd'un ölümü sonrası ABD yangın yeri! ABD’de polis şiddetine tepki büyüyor

Floyd'in polis tarafından öldürülmesinden sonra başlayan protesto gösterilerinin ikinci gününde göstericiler polis araçları ve iş yerlerinin camlarının kırdıktan sonra iş yerlerine marketlere girip yağma yapmaya başladı.

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George Floyd'un ölümü sonrası ABD yangın yeri! ABD’de polis şiddetine tepki büyüyor

Protestolar ülkenin Kaliforniya eyaletine sıçradı.

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George Floyd'un ölümü sonrası ABD yangın yeri! ABD’de polis şiddetine tepki büyüyor

PROTESTOLAR KALİFORNİYA'YA SIÇRADI

Minneapolis'te devam eden protestolara bugün Los Angeles da eklendi. Şehir merkezinde toplanan yüzlerce kişi boğularak öldürülen siyahi Floyd için yürüyüş yaptı.

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George Floyd'un ölümü sonrası ABD yangın yeri! ABD’de polis şiddetine tepki büyüyor

"Siyahların hayatı değerlidir" ve "Nefes alamıyorum" pankartı taşıyan protestocular otoyoldaki trafiğe rağmen yolu kapadı. Maske takan protestocular polis ve itfaiye ekiplerinin nezaretinde yürüyüşlerine devam etti.