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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan ABD'ye 'George Floyd' tepkisi: İnsanlığı hedef alan her saldırıya karşıyız |Video

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Giriş: 29.05.2020 14:14
Güncelleme:29.05.2020 14:14
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD'de polis şiddenin ırkçı saldırısına kurban giden George Floyd isimli siyahiye ilişkin açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından İngilizce tweet atan Başkan Erdoğan, "İnsanlığı hedef alan her saldırıya karşıyız. Bu insanlık dışı zihniyeti kınıyorum" mesajını paylaştı.
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