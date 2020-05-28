Mekke iki aşamada normale dönecek
Suudi Arabistan yönetimi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında uyguladığı tedbirleri hafifletmek ve normal yaşama dönmek amacıyla pazar gününden itibaren Mekke'de uygulanacak "iki aşamalı normalleşme planını" açıkladı.
İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Mekke'de normal hayata dönmek için iki aşama seyredileceği belirtildi.
İlk aşamanın 31 Mayıs Pazar gününden başlayarak 3 hafta süreceği kaydedilen açıklamada, ilk aşama için Mekke'ye giriş çıkışlara izin verileceği ve 06.00 ila 15.00 saatleri arasında sokağa çıkılmasına müsaade edileceği aktarıldı.
Açıklamada, Mescid-i Haram'da cuma namazı başta olmak üzere cemaat namazlarının mevcut sağlık önlemleri doğrultusunda devam edeceği belirtildi.
İkinci aşamaya 21 Haziran'dan sonra geçileceği ifade edilen açıklamada, bu kapsamda da 06.00- 20.00 saatleri arasında sokağa çıkılmasına izin verileceği kaydedildi.
Açıklamada, berberler ve kuaförler gibi sosyal mesafenin uygulanamadığı mekanların faaliyetlerine izin verilmemesi, düğün ve cenaze gibi durumlarda en fazla 50 kişinin toplanmasına izin verilmesi yönünde kararlar alındığı aktarıldı.
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