02 Nisan 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Mekke ve Medine'de tam gün sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Mekke ve Medine'de tam gün sokağa çıkma yasağı ilan edildi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 02.04.2020
ABONE OL
TAM GÜN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GELDİ!

, koronavirüs tedbirleri kapsamında Mekke ve 'de sokağa çıkma yasağını 24 saat uygulama kararı aldı. İki kentte sadece ikamet edilen yerde sağlık ve gıda temini gibi temel ihtiyaçlar için izin verilecek.

resmi ajansı SPA'nın İçişleri Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberde, Mekke ve 'de ikinci bir emre kadar tam gün sokağa çıkma yasağı ilan edildiği aktarıldı.

TEMEL İHTİYAÇLARA İZİN VERİLECEK

Kamu ve özel sektörde hayati öneme sahip kurumlarda çalışanların yasaktan muaf tutulacağı belirtilen haberde, iki kentin sakinlerine 06.00 ile 15.00 saatleri arasında sadece ikamet ettikleri mahalleden sağlık ve gıda temini gibi temel ihtiyaçların giderilmesine izin verileceği kaydedildi.

Her iki kentte de temel ihtiyaçların satışını yapan yerler, eczaneler, benzin istasyonları ve bankalar dışında ticari faaliyetlerin yasaklandığı bilgisi verilen haberde, Mekke ve Medine'nin giriş-çıkışlara kapalı olması durumunun da sürdüğü iade edildi.

KARARLAR GÜNDEN GÜNE DEĞİŞTİ

Ülkede Kovid-19'la mücadele kapsamında, 25 Mart'ta Riyad, Mekke ve Medine illeri giriş-çıkışlara kapatılmış, ülke genelinde uygulanan kısmi sokağa çıkma yasağının başlangıç saati de 15.00'e çekilmişti. Suudi Arabistan genelinde 23 Mart'tan itibaren 21 gün süreyle 19.00-06.00 saatlerinde kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanması kararı alınmıştı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA