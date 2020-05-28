Son dakika: Çin'de flaş gelişme! Hong Kong için yasa kabul edildi
Son dakika haberine göre; Çin Ulusal Halk Kongresi, Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde uygulanacak Ulusal Güvenlik Yasası’nı kabul etti. Hong Kong'daki muhalifler ve Batılı ülkelerin karşı çıktığı Ulusal Güvenlik Yasası'nın Çin medyası tarafından Hong Kong’un "vatan hainleri" olarak yansıtılan muhalif gazeteciler, iş adamları ve aktivistlerin ulusal güvenlik gerekçesiyle yargılanmalarının önünü açıyor.
Çin'de yaklaşık 5 bin delegenin katılımıyla başkent Pekin'de düzenlenen Ulusal Halk Kongresi ve Halk Siyasi Danışma Konferansının yıllık toplantılarının kapanış oturumunda Ulusal Güvenlik Yasası, 2 bin 878 oyla kabul edildi.
Ulusal Güvenlik Yasası, Çin merkezi hükümetini yıkma, isyana teşvik, vatana ihanet, terör ile ulusal güvenliği tehlikeye atan fiil ve etkinliklerin yasaklanmasını içeriyor. Hong Kong yerel meclisinin onayı gerekmeksizin yasa yürürlüğe girecek.
Hong Kong'daki muhalifler ve Batılı ülkelerin karşı çıktığı Ulusal Güvenlik Yasası'nın Çin medyası tarafından Hong Kong'un "vatan hainleri" olarak yansıtılan muhalif gazeteciler, iş adamları ve aktivistlerin ulusal güvenlik gerekçesiyle yargılanmalarının önünü açıyor.
ABD'NİN HONG KONG'U BM GÜVENLİK KONSEYİ'E TAŞIMA İSTEĞİNE ÇİN KARŞI ÇIKTI
ABD, Çin'in Hong Kong'da hükümet karşıtı gruplarla mücadeleyi güçlendirmek için yeni güvenlik yasası çıkarma girişimini ''uluslararası barış ve güvenliği ilgilendiren küresel bir endişe'' olduğu gerekçesiyle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) taşımak istedi ancak bu talebe Çin karşı çıktı.
ABD'nin BM Daimi Temsilciliğinden yapılan açıklamada, Çin'in, Hong Kong'un 1984'te imzalanan Sino-İngiliz Ortak Deklarasyonu ile edindiği idari özerkliği ve özgürlüklerine zarar veren eylemlerinden derin endişe duyulduğu belirtildi.
Çin'in yeni güvenlik yasası çıkarma girişiminin ''uluslararası barış ve güvenliği ilgilendiren küresel bir endişe'' olduğu ve Hong Kong'un ''demokratik kurumlarını ve sivil özgürlüklerini tehdit ettiği'' kaydedilen açıklamada, ABD, söz konusu meselenin BM Güvenlik Konseyinde görüşülmesi talebinde bulundu ve konseyi toplantıya çağırdı.
Çin'in ''şeffaflık ve uluslararası hesap verebilirlik endişesiyle'' ABD'nin talebine karşı çıktığı ifade edilen açıklamada, ABD, Çin'i yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını ''istismar ederek dünyanın dikkatini Hong Kong'a yönelik saldırısından başka yöne çekmeye'' çalışmakla suçladı.
Çin'in BM Daimi Temsilcisi Zhang Jun ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ABD'nin ''Çin'in iç işlerini ilgilendiren'' Hong Kong sorununu BM Güvenlik Konseyine taşıma taleplerini ''kati surette'' reddettiklerini belirtti.
Zhang, ''Gerçekler, bir kez daha ABD'nin dünyanın sorun çıkaran ülkesi olduğunu gösteriyor. Uluslararası hukuka göre ABD taahhütlerini ihlal ediyor. Çin, ABD'yi kuvvet politikası ve zorbalık uygulamalarına son vermeye davet ediyor.'' ifadesini kullandı.
ÇİN'İN YENİ GÜVENLİK YASASI
Çin'in Hong Kong'daki İrtibat Bürosu Direktörü Luo Huining, Hong Kong'daki hükümet karşıtı gruplara yönelik "dış müdahale, bağımsızlık yanlısı güçler ve radikal şiddetle mücadele etmek için ulusal güvenlik yasasının çıkarılması" gerektiğini açıklamıştı.
Çin hükümetince 2003'te Hong Kong'da çıkarılması talep edilen yasaya karşı bölgede kitlesel protesto hareketleri düzenlenmiş, Pekin yönetimi geri adım atmak durumunda kalmıştı.
Hong Kong'un temel yasasının 23'üncü maddesi, yerel hükümetin gerekli görmesi durumunda Çin merkezi hükümetinin Hong Kong'daki hakimiyetini yıkma, isyana teşvik, vatana ihanete karşı kanunlar çıkarmasını öngörüyor.
Söz konusu "Hong Kong Ulusal Güvenlik Yasası", bölgede Pekin yönetiminin nüfuzunu pekiştirecek en önemli yasa olarak değerlendiriliyor.
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