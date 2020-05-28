Brezilya'da koronavirüsten ölen hemşirelerin sayısı artıyor
Koronavirüs sağlık çalışanlarını da etkisi altına alırken, en çok hemşirenin Brezilya'da öldüğü açıklandı. Koronavirüs 17 binden fazla hemşirede görülürken, 157 hemşirenin hayatını kaybetmesine neden oldu.
Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle en çok hemşirenin Brezilya'da öldüğü açıklandı.
Brezilya Federal Hemşirelik Komitesi (Cofen) ve Uluslararası Hemşireler Konseyine (ICN) göre, dünyada Kovid-19 nedeniyle en çok hemşire Brezilya'da hayatını kaybediyor.
Cofen'in verilerine göre, bugüne kadar ülkede 17 binden fazla hemşirede görülen Kovid-19 nedeniyle 157 hemşire yaşamını yitirdi. ICN verilerine göre de dünyada salgından en çok etkilenen ABD'de virüs nedeniyle 146, İngiltere'de ise 77 hemşire öldü.
Cofen, virüsün bulaştığı sağlık çalışanı sayısının, nüfusun yoğun olduğu yerlere göre değiştiği için tam olarak bilinmesinin zor olduğunu ve kişisel koruyucu ekipmanın yeterliliği ile virüsün yayılmasını önleme protokollerinin ölüm oranını etkilediği açıklamasında bulundu.
BREZİLYA'DA VAKA SAYISI AÇIKLANDI
Nüfusu 210 milyonu aşan Brezilya'da 25 bin 598 kişinin hayatına mal olan virüs, bugüne kadar 411 bin 821 kişide görüldü.
Latin Amerika'da salgının merkez üssü olarak nitelenen Brezilya, dünyada ABD'nin ardından Kovid-19'dan en çok etkilenen ülke konumunda bulunuyor.
Virüsü "küçük bir grip" olarak niteleyen Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, sosyal izolasyon gibi önlemleri almadığı ve gösteri düzenleyen destekçileriyle bir araya gelerek salgınla mücadeleyi önemsemediği için eleştirilerin odağı olmuştu.
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