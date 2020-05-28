28 Mayıs 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Brezilya'da koronavirüsten ölen hemşirelerin sayısı artıyor

Brezilya'da koronavirüsten ölen hemşirelerin sayısı artıyor

Koronavirüs sağlık çalışanlarını da etkisi altına alırken, en çok hemşirenin 'da öldüğü açıklandı. Koronavirüs 17 binden fazla hemşirede görülürken, 157 hemşirenin hayatını kaybetmesine neden oldu.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 28.05.2020
ABONE OL
BREZİLYA'DA KORONAVİRÜSTEN ÖLEN HEMŞİRELERİN SAYISI ARTIYOR

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle en çok hemşirenin 'da öldüğü açıklandı.

Brezilya Federal Hemşirelik Komitesi (Cofen) ve Uluslararası Hemşireler Konseyine (ICN) göre, dünyada Kovid-19 nedeniyle en çok hemşire Brezilya'da hayatını kaybediyor.

Cofen'in verilerine göre, bugüne kadar ülkede 17 binden fazla hemşirede görülen Kovid-19 nedeniyle 157 hemşire yaşamını yitirdi. ICN verilerine göre de dünyada salgından en çok etkilenen ABD'de virüs nedeniyle 146, İngiltere'de ise 77 hemşire öldü.

Cofen, virüsün bulaştığı sağlık çalışanı sayısının, nüfusun yoğun olduğu yerlere göre değiştiği için tam olarak bilinmesinin zor olduğunu ve kişisel koruyucu ekipmanın yeterliliği ile virüsün yayılmasını önleme protokollerinin ölüm oranını etkilediği açıklamasında bulundu.

BREZİLYA'DA VAKA SAYISI AÇIKLANDI

Nüfusu 210 milyonu aşan Brezilya'da 25 bin 598 kişinin hayatına mal olan virüs, bugüne kadar 411 bin 821 kişide görüldü.

Latin Amerika'da salgının merkez üssü olarak nitelenen Brezilya, dünyada ABD'nin ardından Kovid-19'dan en çok etkilenen ülke konumunda bulunuyor.

Virüsü "küçük bir grip" olarak niteleyen Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, sosyal izolasyon gibi önlemleri almadığı ve gösteri düzenleyen destekçileriyle bir araya gelerek salgınla mücadeleyi önemsemediği için eleştirilerin odağı olmuştu.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA