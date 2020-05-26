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Darbeci Hafter iyice köşeye sıkıştı! İlerleyiş sürüyor

’nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi Hükümeti’ne (UMH) bağlı birlikler, Terhune’ye ilerleyişini sürdürüyor. UMH birliklerinin, Ain Zara, Ramla, Nakhaliya ve Alcazerma bölgelerinde ilerlediği aktarıldı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 26.05.2020
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DARBECİ HAFTER İYİCE KÖŞEYE SIKIŞTI! İLERLEYİŞ SÜRÜYOR

'nın BM nezdindeki meşru temsilcisi UMH'nin, başkent Trablus'un güneyindeki Hafter'in stratejik öneme sahip olan Vatiyye Askeri Üssü'nü geri almak için başlattığı 'Öfke Volkanı' operasyonunun yanı sıra, Terhune'ye yönelik başlattığı operasyon da devam ediyor. Hükumeti (UMH) yetkililerinden elde ettiği bilgilere göre UMH birlikleri, Ain Zara, Ramla, Nakhaliya ve Alcazerma bölgelerinde ilerleyişini sürdürüyor.

WAGNER BİRLİKLERİ QURAYYAT BÖLGESİNDE
UMH yetkililerinin DHA'ya verdiği bilgilerde, Rus güvenlik şirketi Wagner'e bağlı paralı askerlerin Qurayyat bölgesinde olduğu ifade edildi. Öte yandan, Hafter için savaşan Wagner'e bağlı askerlerin tahliyesi için Beni Velid kenti havalimanına 16 kargo uçağı geldi.

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