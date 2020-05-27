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Son dakika: İngiltere koronavirüsten ölenlerin sayısını açıkladı

Son dakika haberleri... İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 412 artışla 37 bin 460'a yükseldi. İngiltere’de toplam test sayısı da 3 milyon 798 bin 490’a çıktı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 27.05.2020 Güncelleme Tarihi: 27.05.2020
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İNGİLTERE ÖLENLERİN SAYISINI AÇIKLADI

İngiltere'de yeni tip (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 412 artışla, 37 bin 460'a yükseldi.

Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 117 bin 13 testle 2 bin 13 yeni vakanın tespit edildiği ülkede, toplam vaka sayısı 267 bin 240 oldu.

İngiltere'de toplam test sayısı da 3 milyon 798 bin 490'a çıktı.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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