Fransa, hidroksiklorokinin koronavirüs tedavisinde kullanımını yasakladı

Fransa, koronavirüs (COVID-19) hastalarının tedavisinde kullanılan 'Hidroksiklorokin' kullanımını yasakladı. Hatırlanacağı üzere ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz günlerde, "Ben de hidroksiklorokin alıyorum. Evet şu anda alıyorum, birkaç hafta önce almaya başladım ve o zamandan beri alıyorum. Çünkü bu iyi bir şey ve hakkında iyi şeyler duydum. Her gün bir hap alıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

DSÖ 'HİDROKSİKLOROKİN' ADLI İLACIN KULLANIMINI ASKIYA ALMIŞTI

Dünya Sağlık Örgütü, Kovid-19 hastalarının tedavilerinde kullanılan "Hidroksiklorokin" isimli ilacın denemelerini "güvenlik endişeleri" nedeniyle geçici olarak askıya almıştı.