Fransa, hidroksiklorokinin koronavirüs tedavisinde kullanımını yasakladı
Son dakika haberine göre; Fransa hükümeti, tartışılan sıtma ilacı hidroksiklorokinin koronavirüs tedavisinde kullanılmasını yasakladı. Hatırlanacağı üzere ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz günlerde, "Ben de hidroksiklorokin alıyorum. Evet şu anda alıyorum, birkaç hafta önce almaya başladım.” demişti.
Fransa, koronavirüs (COVID-19) hastalarının tedavisinde kullanılan 'Hidroksiklorokin' kullanımını yasakladı. Hatırlanacağı üzere ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz günlerde, "Ben de hidroksiklorokin alıyorum. Evet şu anda alıyorum, birkaç hafta önce almaya başladım ve o zamandan beri alıyorum. Çünkü bu iyi bir şey ve hakkında iyi şeyler duydum. Her gün bir hap alıyorum" ifadelerini kullanmıştı.
DSÖ 'HİDROKSİKLOROKİN' ADLI İLACIN KULLANIMINI ASKIYA ALMIŞTI
Dünya Sağlık Örgütü, Kovid-19 hastalarının tedavilerinde kullanılan "Hidroksiklorokin" isimli ilacın denemelerini "güvenlik endişeleri" nedeniyle geçici olarak askıya almıştı.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- Rusya'da vaka sayısı 370 bini aştı
- Ses kaydı sızdı! Rusya'da büyük şok
- Meksika'da korkutan artış!
- ABD Başkanı Trump şimdi de Twitter'a savaş açtı
- O ülkede acı rakam!
- Polis şiddetine tepkiler artıyor!
- İran'da son 24 saatte 56 kişi hayatını kaybetti
- Rusya'dan flaş Libya kararı
- 5 yaşındaki bir kedide korona çıktı
- ABD'den G7 Zirvesi ısrarı!
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Detaylar belli oluyor! İdari izin ne zaman sona erecek? Kamuda uzaktan ve esnek çalışma ne zaman bitecek?
- TOKİ Şanlıurfa kura sonuçları isim listesi: 2020 Karaköprü Maşuk TOKİ kura çekimi sonuçları sorgulama
- 20 yaş altı yasak kalktı mı? 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Sokağa çıkma cezası ne kadar?
- Son dakika! Mesire yerleri ne zaman açılacak? Sahiller, piknik alanları ve plajlar ne zaman açılıyor?
- Son dakika! 15 ilde seyahat yasağı ne zaman kalkar? Şehirler arası giriş çıkış yasağı ne zaman bitecek?
- Demokrasinin infazı! 27 Mayıs 1960 darbesi nedir? 27 Mayıs'ta ne oldu? 27 Mayıs darbesini kim yaptı?
- ŞOK 27 Mayıs 2020 aktüel ürünler: Hijyen seti ve davul fırın dikkat çekiyor! İşte ŞOK market indirimleri
- 27 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! Bu hafta BİM'de hangi ürünler olacak? İşte kampanyalar...
- Son dakika: Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 30-31 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı hangi illerde olacak?
- Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Kuvvetli yağış uyarısı geldi | 27 Mayıs 2020 hava durumu
- A101 28 Mayıs 2020 aktüel ürünler kataloğu: 3 kapaklı gardırop sürprizi! İşte A101 perşembe indirimleri...
- HES kodu SMS ile nasıl alınır? HES kodu nereden, nasıl alınır? HES kodu kaç gün geçerli olacak?