Son dakika: ABD Başkanı Donald Trump'tan DSÖ ile ilgili flaş açıklama!
Koronavirüs salgınının merkez üssü haline gelen ABD'den son dakika haberi geldi. ABD Başkanı Trump, esaslı reformlar yapmaması halinde Dünya Sağlık Örgütü'ne sağladığı fonları 30 gün sonra kalıcı olarak donduracağını açıkladı.
ABD Başkanı Trump, esaslı reformlar yapmaması halinde Dünya Sağlık Örgütü'ne sağladığı fonları 30 gün sonra kalıcı olarak donduracağını açıkladı.
KORONAVİRÜS SONRASI SAVAŞ BAŞLAMIŞTI
Çin'de ortaya çıkan koronavirüs salgınının dünyaya yayılmasından DSÖ'yü sorumlu tutan Trump, salgın sonrası adeta savaş açmıştı. DSÖ Başkanı Ghebreyesus'un kendisine yönelik eleştirilerini yanıtlayan Trump, "Bize ceset torbalarından bahsediyorlar. DSÖ bize doğru analizleri yapsaydı, insanlarımıza daha bir hizmet verirdik." demişti.
"DSÖ'YE VERDİĞİMİZ FONLARI GÖZDEN GEÇİRİYORUZ"
Daha önce ABD'nin DSÖ'ye sağladığı fonlar konusunda konuşan Dışişleri Bakanı Pompeo, "DSÖ'ye verdiğimiz fonları gözden geçiriyoruz. DSÖ üzerine düşen görevi yerine getiremedi." değerlendirmesinde bulunmuştu.
Pompeo, şu anda DSÖ'de değişiklikler yapmanın zamanı olmadığını vurgulayarak "İlerleyen zamanlarda geriye dönüp DSÖ'nün virüs performansını değerlendirmek için vaktimiz olacak." dedi.
Ülkelere virüs ile ilgili ellerindeki verileri ve bilgileri şeffaflık çerçevesinde açıklama çağrısı yapan Pompeo, "Çin'e gelince, şu an intikam alma zamanı değil. Açık ve şeffaf olma zamanı. Çin de dahil her ülke verilerini paylaşmalı." diye konuştu.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- İçişleri Bakanlığı CHP'nin yalanını ortaya çıkarttı
- Bodrum Belediyesi'nden Yılmaz Özdil'e şok
- Akdeniz'de korkutan deprem!
- MHP lideri Devlet Bahçeli, muhalefetin yeni oyununu deşifre etti
- CHP'nin dostlarından skandal öneri
- CHP’li İBB’nin sözcüsü Ongun’dan 28 Şubat darbesine övgü yağmuru!
- Bir ülkede daha camiler yeniden açıldı
- Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu A Haber'de açıkladı: Koronavirüs hangi hastalıkları tetikliyor?
- Burs ve kredi ödemeleri başladı
- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Oda TV'li Müyesser Yıldız'a sert tepki
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Sürücü kursları ne zaman açılacak? Kafeler, spor salonları, restoranlar, düğün salonları Haziran'da açılacak mı?
- BİM'den Galaxy A70 sürprizi! 20 Mayıs 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte güncel kampanyalar
- Son dakika: Bayramdan sonra 15 ilde giriş çıkış açılacak mı? Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitiyor?
- Son dakika: Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? 23-24-25-26 Mayıs'ta 4 günlük sokağa çıkma yasağı olacak mı?
- Bugünkü koronavirüs tablosu vaka sayısı ne kadar? 18 Mayıs corona virüsü kaç kişi öldü? İl il vaka sayısı...
- Açıköğretim final sınavı tarihleri açıklandı! 2020 ATA AÖF ve Anadolu Üniversitesi AÖF final sınavları ne zaman?
- Ev sahibi olmak isteyenler dikkat! Uygun fiyatlı evler satışta! TOKİ başvuruları kabul ediyor
- Son dakika: LM, Parliament, Marlboro sigara fiyatları ne kadar? Tekel sigara fiyat listesi yayımlandı
- Son dakika: ATA AÖF vize sınavı soruları ve cevapları yayımlandı! 2020 ATA AÖF online sınav sonuçları açıklandı mı?
- Altın fiyatları kritik seviyede! Gram altın, çeyrek altın yükselecek mi? 18 Mayıs altın fiyatları ne kadar?
- Son dakika: Şehirler arası yolculuk ne zaman başlayacak? İllere giriş-çıkış yasağı ne zaman kalkacak?
- Milyonlarca emekli bu habere kilitlendi! 2020 Temmuz zammı ne kadar olacak? SSK Bağkur emekli maaşı güncel liste