19 Mayıs 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: ABD Başkanı Donald Trump'tan DSÖ ile ilgili flaş açıklama!

Son dakika: ABD Başkanı Donald Trump'tan DSÖ ile ilgili flaş açıklama!

salgınının merkez üssü haline gelen 'den son dakika haberi geldi. ABD Başkanı Trump, esaslı reformlar yapmaması halinde 'ne sağladığı fonları 30 gün sonra kalıcı olarak donduracağını açıkladı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.05.2020
ABONE OL
TRUMP'TAN DSÖ İLE İLGİLİ FLAŞ AÇIKLAMA!

Başkanı Trump, esaslı reformlar yapmaması halinde 'ne sağladığı fonları 30 gün sonra kalıcı olarak donduracağını açıkladı.

KORONAVİRÜS SONRASI SAVAŞ BAŞLAMIŞTI
'de ortaya çıkan salgınının dünyaya yayılmasından 'yü sorumlu tutan Trump, salgın sonrası adeta savaş açmıştı. DSÖ Başkanı Ghebreyesus'un kendisine yönelik eleştirilerini yanıtlayan Trump, "Bize ceset torbalarından bahsediyorlar. DSÖ bize doğru analizleri yapsaydı, insanlarımıza daha bir hizmet verirdik." demişti.

"DSÖ'YE VERDİĞİMİZ FONLARI GÖZDEN GEÇİRİYORUZ"
Daha önce ABD'nin DSÖ'ye sağladığı fonlar konusunda konuşan Dışişleri Bakanı Pompeo, "DSÖ'ye verdiğimiz fonları gözden geçiriyoruz. DSÖ üzerine düşen görevi yerine getiremedi." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Pompeo, şu anda DSÖ'de değişiklikler yapmanın zamanı olmadığını vurgulayarak "İlerleyen zamanlarda geriye dönüp DSÖ'nün virüs performansını değerlendirmek için vaktimiz olacak." dedi.

Ülkelere virüs ile ilgili ellerindeki verileri ve bilgileri şeffaflık çerçevesinde açıklama çağrısı yapan Pompeo, "Çin'e gelince, şu an intikam alma zamanı değil. Açık ve şeffaf olma zamanı. Çin de dahil her ülke verilerini paylaşmalı." diye konuştu.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA