Son dakika: ABD Başkanı Donald Trump'tan DSÖ ile ilgili flaş açıklama!

ABD Başkanı Trump, esaslı reformlar yapmaması halinde Dünya Sağlık Örgütü'ne sağladığı fonları 30 gün sonra kalıcı olarak donduracağını açıkladı.

KORONAVİRÜS SONRASI SAVAŞ BAŞLAMIŞTI

Çin'de ortaya çıkan koronavirüs salgınının dünyaya yayılmasından DSÖ'yü sorumlu tutan Trump, salgın sonrası adeta savaş açmıştı. DSÖ Başkanı Ghebreyesus'un kendisine yönelik eleştirilerini yanıtlayan Trump, "Bize ceset torbalarından bahsediyorlar. DSÖ bize doğru analizleri yapsaydı, insanlarımıza daha bir hizmet verirdik." demişti.

"DSÖ'YE VERDİĞİMİZ FONLARI GÖZDEN GEÇİRİYORUZ"

Daha önce ABD'nin DSÖ'ye sağladığı fonlar konusunda konuşan Dışişleri Bakanı Pompeo, "DSÖ'ye verdiğimiz fonları gözden geçiriyoruz. DSÖ üzerine düşen görevi yerine getiremedi." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Pompeo, şu anda DSÖ'de değişiklikler yapmanın zamanı olmadığını vurgulayarak "İlerleyen zamanlarda geriye dönüp DSÖ'nün virüs performansını değerlendirmek için vaktimiz olacak." dedi.

Ülkelere virüs ile ilgili ellerindeki verileri ve bilgileri şeffaflık çerçevesinde açıklama çağrısı yapan Pompeo, "Çin'e gelince, şu an intikam alma zamanı değil. Açık ve şeffaf olma zamanı. Çin de dahil her ülke verilerini paylaşmalı." diye konuştu.