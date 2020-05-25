25 Mayıs 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Almanya’dan Trump’a "DSÖ soruşturulsun" desteği

Almanya’dan Trump’a "DSÖ soruşturulsun" desteği

, ABD Başkanı ’ın Dünya Sağlık Örgütü’ne () yönelik eleştirisini destekleyerek “DSÖ’ye verilen paranın nereye gittiğini bulmamız gerek” açıklamasını yaptı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 25.05.2020
ABONE OL
ALMANYA’DAN TRUMP’A DSÖ SORUŞTURULSUN DESTEĞİ

, ABD Başkanı 'ın 'ye yönelik eleştirisini destekleyerek "DSÖ'ye verilen paranın nereye gittiğini bulmamız gerek" açıklamasını yaptı. gazetesine yaptığı açıklamada Spahn, ülke ismi vermeden DSÖ'nün "Bu ülkelere daha az bağımlı olması gerektiğini" ifade etti. Bakan Spahn aynı zamanda, "İlk olarak krizle başa çıkmalıyız ve sonrasında DSÖ hakkında konuşmalıyız" ifadelerini kullandı.

AB'den, Donald Trump'ın DSÖ açıklamasına tepki AB'DEN, DONALD TRUMP'IN DSÖ AÇIKLAMASINA TEPKİ
DSÖ Genel Direktörü Thedros konuştu: Virüs ortaya çıktığından beri gece gündüz çalıştık DSÖ GENEL DİREKTÖRÜ THEDROS KONUŞTU: VİRÜS ORTAYA ÇIKTIĞINDAN BERİ GECE GÜNDÜZ ÇALIŞTIK
Son dakika: İsviçre’nin Cenevre kentinde kritik DSÖ toplantısı! Dünyanın gözü orada SON DAKİKA: İSVİÇRE’NİN CENEVRE KENTİNDE KRİTİK DSÖ TOPLANTISI! DÜNYANIN GÖZÜ ORADA
Corona virüs böyle ortaya çıktı! Son noktayı DSÖ koydu... CORONA VİRÜS BÖYLE ORTAYA ÇIKTI! SON NOKTAYI DSÖ KOYDU...

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA