İran'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 56 kişi hayatını kaybetti
İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 56 artarak 7 bin 564'e yükseldi.
Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, devlet televizyonunda yayımlanan açıklamasında, Kovid-19'dan ülke genelinde 56 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 2 bin 80 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.
Ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybının 7 bin 564'e yükseldiğini kaydeden Cihanpur, vaka sayısının ise 141 bin 591 olduğunu belirtti.
Virüse yakalanan hastalardan 2 bin 551'inin durumunun kritik olduğunu söyleyen Cihanpur, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 111 bin 176'ya ulaştığı bilgisini verdi.
Cihanpur ayırca ülke genelinde şimdiye kadar 856 bin 546 kişiye Kovid-19 testi yapıldığını sözlerine ekledi.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- O ülkede acı rakam!
- Tartışılan ilaçla ilgili flaş karar!
- Ses kaydı sızdı! Rusya'da büyük şok
- Polis şiddetine tepkiler artıyor!
- 5 yaşındaki bir kedide korona çıktı
- Meksika'da korkutan artış!
- ABD'den G7 Zirvesi ısrarı!
- Libya ordusu BAE'nin zırhlı aracını imha etti
- Rusya'da vaka sayısı 370 bini aştı
- ABD Başkanı Trump şimdi de Twitter'a savaş açtı
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Detaylar belli oluyor! İdari izin ne zaman sona erecek? Kamuda uzaktan ve esnek çalışma ne zaman bitecek?
- TOKİ Şanlıurfa kura sonuçları isim listesi: 2020 Karaköprü Maşuk TOKİ kura çekimi sonuçları sorgulama
- 20 yaş altı yasak kalktı mı? 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Sokağa çıkma cezası ne kadar?
- Son dakika! Mesire yerleri ne zaman açılacak? Sahiller, piknik alanları ve plajlar ne zaman açılıyor?
- Son dakika! 15 ilde seyahat yasağı ne zaman kalkar? Şehirler arası giriş çıkış yasağı ne zaman bitecek?
- Demokrasinin infazı! 27 Mayıs 1960 darbesi nedir? 27 Mayıs'ta ne oldu? 27 Mayıs darbesini kim yaptı?
- ŞOK 27 Mayıs 2020 aktüel ürünler: Hijyen seti ve davul fırın dikkat çekiyor! İşte ŞOK market indirimleri
- 27 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! Bu hafta BİM'de hangi ürünler olacak? İşte kampanyalar...
- Son dakika: Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 30-31 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı hangi illerde olacak?
- Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Kuvvetli yağış uyarısı geldi | 27 Mayıs 2020 hava durumu
- A101 28 Mayıs 2020 aktüel ürünler kataloğu: 3 kapaklı gardırop sürprizi! İşte A101 perşembe indirimleri...
- HES kodu SMS ile nasıl alınır? HES kodu nereden, nasıl alınır? HES kodu kaç gün geçerli olacak?