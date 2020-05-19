Beyaz Saray doğruladı! Trump Hidroksiklorokin adlı sıtma ilacı kullanıyor
Beyaz Saray Doktoru Sean P. Conley, ABD Başkanı Donald Trump'ın yardımcılarından birinde koronavirüs tespit edilmesinin ardından önlem amaçlı "hidroksiklorokin" adlı sıtma ilacını kullanmaya başladığını doğruladı.
ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüse iyi geldiği belirtilen "hidroksiklorokin" ilacını haftalardır kullandığını açıkladı. ABD Gıda ve İlaç Ofisi'nin (FDA) daha önce "tehlikeli" olduğunu duyurduğu sıtma ilacını öven Trump, "Bu ilacı ne kadar insanın aldığını bilseniz şaşarsınız. Hastanelerde salgınla mücadele eden sağlık çalışanlarının büyük bir kısmı da bu ilacı kullanıyor" dedi.
TRUMP: HER GÜN BİR HAP ALIYORUM
Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısı sırasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, "Ben de hidroksiklorokin alıyorum. Evet şu anda alıyorum, birkaç hafta önce almaya başladım ve o zamandan beri alıyorum. Çünkü bu iyi bir şey ve hakkında iyi şeyler duydum. Her gün bir hap alıyorum" ifadelerini kullandı.
BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA
Beyaz Saray Doktoru Sean P. Conley, Başkan Trump'ın önlem amaçlı "hidroksiklorokin" sıtma ilacını kullandığını doğruladı. Sean P. Conley, yaptığı yazılı açıklamada, "Başkan Donald Trump'ın yardımcılarından birinde Kovid-19 tespit edilmesinin ardından, risklerinin yanında faydasının daha çok olması nedeniyle önlem amaçlı hidroksiklorokin sıtma ilacını kullanmaya başladı" ifadelerini kullandı. Doktor Conley, Başkan Trump'ın günlük olarak test yaptırdığını ve sağlık durumunun çok iyi olduğunu belirterek, "Trump ile hidroksiklorokin ilacının yararları ve zararlarına yönelik yaptığımız çeşitli görüşmelerin ardından, bu ilacı kullanmanın muhtemel yararlarının, daha fazla olacağını gördük" dedi.
Conley, ülkede Kovid-19'a karşı tedavi geliştirme çalışmalarını da yakından takip ettiklerini, ileri ki zamanda bir tedavi yöntemi geliştirilmesi durumunda bunu da kullanabileceklerini ifade etti.
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