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Koronavirüs ABD Başkanı Trump'a da diz çöktürdü: 2100 kişinin işine son verildi

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını süper güç 'nin Başkanı da diz çöktürdü. Başkan Trump’un otel ve golf kulüplerinde çalışan 2 bin 100 kişi, ücretsiz zorunlu izne ayırdığı ve bir çok personelin işine son verdiği ortaya çıktı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 26.05.2020 Güncelleme Tarihi: 26.05.2020
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KORONAVİRÜS TRUMP'A DA DİZ ÇÖKTÜRDÜ

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını süper güç 'nin Başkanı da diz çöktürdü. Başkan Trump'un sahip olduğu golf işletmelerinin, yakın zamanda faaliyetlerine başlayacaklarını duyurdu. Hazırlık yapan işletmeler, üyelerine normalleşmeyle birlikte faaliyetlerine başlayacaklarını açıkladı. Koronavirüs salgını, Trump'un sahip olduğu işletmeler dahil tüm ekonomiyi kötü etkilediği belirtildi.

FLORİDA'DA 250 KİŞİ ÜCRETSİZ ZORUNLU İZNE AYRILDI
Florida eyaletinde bulunan Trump'a ait otel ve golf işletmesinin 250 çalışanını, mart ayında zorunlu ücretsiz izine çıkardığı açıklandı. Doral kentindeki otel ve golf kulübünde çalışan 560 kişiden 250'sinin zorunlu ücretsiz izne çıkarılması konusunda açıklama yapan işletme Genel Müdürü David Feder, "Koronavirüs işimizi düşündüğümüzden de fazla etkiledi. Sonuç olarak zor bir karar aldık" dedi. Başkan Trump'a ait olan ve ülkenin diğer yerlerinde bulunan otel ve golf kulüplerinde de çalışanların büyük bölümüne ücretsiz izin verildi. Washington kentinde bulunan Trump Oteli'nde de yaklaşık 160 kişinin zorunlu ücretsiz izne çıkartıldığı bildirildi. Otel Müdürü John Boardman, otelin koronavirüs salgını sebebiyle yüzde 1 veya 2 doluluk yaşadığını ifade etti.

NEW YORK, CHICAGO VE LAS VEGAS'TAKİ İŞLETMELER DE ZOR DURUMDA
'ta bulunan Trump International otel ve rezidans işletmesi 70 çalışanını işten çıkartırken, Chicago'daki otelden 294 kişi ücretsiz zorunlu izne ayrıldı. Eyalet tarafından verilen kararla kapatılan otel ve işletmeler arasında, Başkan Trump'ın oteli de yer alıyor. Trump'a ait otel ve işletmeden 552 kişi ücretsiz zorunlu izne çıkartıldı.

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