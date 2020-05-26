Koronavirüs ABD Başkanı Trump'a da diz çöktürdü: 2100 kişinin işine son verildi
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını süper güç ABD'nin Başkanı Donald Trump da diz çöktürdü. Başkan Trump’un otel ve golf kulüplerinde çalışan 2 bin 100 kişi, ücretsiz zorunlu izne ayırdığı ve bir çok personelin işine son verdiği ortaya çıktı.
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını süper güç ABD'nin Başkanı Donald Trump da diz çöktürdü. ABD basını Başkan Trump'un sahip olduğu golf işletmelerinin, yakın zamanda faaliyetlerine başlayacaklarını duyurdu. Hazırlık yapan işletmeler, üyelerine normalleşmeyle birlikte faaliyetlerine başlayacaklarını açıkladı. Koronavirüs salgını, Trump'un sahip olduğu işletmeler dahil tüm ekonomiyi kötü etkilediği belirtildi.
FLORİDA'DA 250 KİŞİ ÜCRETSİZ ZORUNLU İZNE AYRILDI
Florida eyaletinde bulunan Trump'a ait otel ve golf işletmesinin 250 çalışanını, mart ayında zorunlu ücretsiz izine çıkardığı açıklandı. Doral kentindeki otel ve golf kulübünde çalışan 560 kişiden 250'sinin zorunlu ücretsiz izne çıkarılması konusunda açıklama yapan işletme Genel Müdürü David Feder, "Koronavirüs işimizi düşündüğümüzden de fazla etkiledi. Sonuç olarak zor bir karar aldık" dedi. Başkan Trump'a ait olan ve ülkenin diğer yerlerinde bulunan otel ve golf kulüplerinde de çalışanların büyük bölümüne ücretsiz izin verildi. Washington kentinde bulunan Trump Oteli'nde de yaklaşık 160 kişinin zorunlu ücretsiz izne çıkartıldığı bildirildi. Otel Müdürü John Boardman, otelin koronavirüs salgını sebebiyle yüzde 1 veya 2 doluluk yaşadığını ifade etti.
NEW YORK, CHICAGO VE LAS VEGAS'TAKİ İŞLETMELER DE ZOR DURUMDA
New York'ta bulunan Trump International otel ve rezidans işletmesi 70 çalışanını işten çıkartırken, Chicago'daki otelden 294 kişi ücretsiz zorunlu izne ayrıldı. Eyalet tarafından verilen kararla kapatılan Las Vegas otel ve işletmeler arasında, Başkan Trump'ın oteli de yer alıyor. Trump'a ait otel ve işletmeden 552 kişi ücretsiz zorunlu izne çıkartıldı.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- Rusya'da askeri helikopter faciası!
- Kanada'da ölenlerin sayısı 6 bin 637'ye yükseldi
- İngiltere'de ortalık karıştı! İstifa geldi
- Rusya'da askeri helikopter düştü 4 asker öldü
- Kızıldeniz'deki petrol tankeri için dünyaya çağrı!
- Avrasya ülkelerinde korkutan bilanço!
- DSÖ uyardı: İlerleyen aylarda...
- Kabus sürüyor! Can kaybı 348 bine yaklaştı
- Türkiye'nin hamlesiyle Libya'da dengeler değişti!
- Avrupa bir ilk: Korona hastasına...
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son dakika: Normalleşme sürecinde 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?
- ŞOK 27 Mayıs'ta o ürünler damga vuracak! Bu hafta ŞOK'ta neler var? İşte ŞOK aktüel ürünler kataloğu...
- BİM 27 Mayıs 2020 aktüel ürünler kataloğu: Haftanın indirimleri sürprizlerle dolu! Kamp ürünleri dikkat çekiyor...
- Bayramdan sonra şehirler arası yasak bitecek mi? 15 ilde seyahat yasağı ne zaman biteek? Giriş çıkış açıldı mı?
- Türkiye canlı harita! Koronavirüs vaka sayısı ne kadar? Coronadan bugün kaç kişi öldü? 26 Mayıs korona tablosu
- Normalleşme süreci nasıl olacak? Bayramdan sonra nereler açılacak? Spor salonları, kütüphane, restoran ve kafeler...
- 26 Mayıs bugün marketler, eczaneler, bankalar açık mı? Sokağa çıkma yasağına fırınlar açık mı, kapalı mı?
- Son dakika! Türkiye gün gün corona tablosu! Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?
- Son dakika: KPSS 2020 başvuru tarihi açıklandı! 2020 KPSS, YKS, DGS, MSÜ sınavı ne zaman yapılacak?
- Son dakika: 1 Haziran'da nereler açılacak? Restoran, kafe, spor salonları, sürücü kursları ne zaman açılacak?
- Son dakika! Kamuda idari izin ne zaman bitiyor? Kamuda uzaktan ve esnek çalışma ne zaman sona erecek?
- Son dakika haberi! Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitecek? Otobüs seferleri ne zaman başlayacak?