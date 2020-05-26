'Yarasa kadın'dan dehşete düşüren uyarı: Corona virüs buz dağının yalnızca görünen yüzü
Yürüttüğü çalışmalar nedeniyle 'yarasa kadın' olarak da bilinen Vuhan Viroloji Enstitüsü'nden Shi Zhengli, "Vahşi hayvanların taşıdığı diğer bilinmeyen virüsleri tanımalı ve erken uyarı vermeliyiz" dedi. Zhengli, koronavirüsün buz dağının yalnızca görünen yüzü olduğunu söyledi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dünya genelinde can almaya devam ederken, hastalığın başladığı Çin'den kritik bir uyarı geldi. Salgının yayıldığı iddialarının merkezindeki Vuhan Viroloji Enstitüsü'nden Shi Zhengli, koronavirüs salgınının buz dağının yalnızca görünen yüzü olduğunu öne sürdü.
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