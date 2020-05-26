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'Yarasa kadın'dan dehşete düşüren uyarı: Corona virüs buz dağının yalnızca görünen yüzü

Yürüttüğü çalışmalar nedeniyle '' olarak da bilinen Viroloji Enstitüsü'nden Shi Zhengli, "Vahşi hayvanların taşıdığı diğer bilinmeyen virüsleri tanımalı ve erken uyarı vermeliyiz" dedi. Zhengli, koronavirüsün buz dağının yalnızca görünen yüzü olduğunu söyledi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 26.05.2020 Güncelleme Tarihi: 26.05.2020
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CORONA VİRÜS BUZ DAĞININ YALNIZCA GÖRÜNEN YÜZÜ

Yeni tip (Kovid-19) dünya genelinde can almaya devam ederken, hastalığın başladığı Çin'den kritik bir uyarı geldi. Salgının yayıldığı iddialarının merkezindeki Viroloji Enstitüsü'nden Shi Zhengli, koronavirüs salgınının buz dağının yalnızca görünen yüzü olduğunu öne sürdü.

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